І Україна, і Молдова, і Білорусь: що вимагає Путін та які "червоні лінії" він окреслив

Президент Росії Володимир Путін нещодавно окреслив "червоні лінії", за які нібито не варто заступати Заходу. Очільник Кремля вимагає безпекових гарантій для своєї країни.

Що саме мав на увазі Володимир Путін та чого він прагне від України, Молдови та Білорусі – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу пояснив директор "Фонду громадської дипломатії" Антон Найчук.

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Що означають заяви Путіна

Думаю, він таким чином (заявами про безпекові гарантії – 24 канал) окреслює "червоні лінії", за які західним країнам не варто заступати, на його думку. Крім того, на тлі загострення протистояння з НАТО вцілому. Говоримо, перш за все, про заяви Єнса Столтенберга, що, мовляв, якщо Німеччина не хоче розмістити натівське озброєння на своїй території, то це відбудеться на територіях країн Східної Європи, котрі входять до складу Альянсу,

– зазначив Найчук.

Експерт впевнений, що Путін хоче показати здатність діяти симетрично. Зокрема, йдеться про військове зближення та підписану доктрину з Білоруссю.

Путін вимагає, щоб з його інтересами рахувалися / Фото з архіву 24 каналу

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Україна, Молдова, Білорусь

На думку Антона Найчука, очільник Кремля натякнув колективному Заходу, що хоче зберегти за собою "монополію на вплив на країни пострадянського простору".

Господар Кремля жадає, щоб з інтересами його держави рахувалися. А інтереси нашого північного сусіда – це і ми, і Білорусь, і Молдова… Прикро, що у Москві не визнають права України чи Молдови на геополітичну самостійність у виборі свого шляху,

– наголосив фахівець.

Він нагадав, що євроінтеграція – це суверенне право України, однак Росія з цього питання хоче спілкуватися виключно зі США.

Антон Найчук впевнений, що Путін хоче мати вплив і на Україну, і на Молдову, і на Білорусь / Фото надано 24 каналу

З точки зору Кремля, усі пострадянські країни повинні зберігати позаблоковий статус, бо він вигідний для російського міжнародного порядку денного. Саме тому ця заява означає неприпустимість для Путіна розширення НАТО в східному напрямку, який він вважає російським прикордонням,

– резюмував Антон Найчук.

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що хоче отримати юридичні гарантії того, що НАТО не розширятиметься на схід, тобто Україну не приймуть до Альянсу.

У відповідь на це президент України Володимир Зеленський нагадав Путіну, що згідно з Будапештським меморандумом, Росія була одним із гарантів територіальної цілісності України , однак це не завадило їй окупувати Крим та здійснити вторгнення на Донбас.

, однак це не завадило їй окупувати Крим та здійснити вторгнення на Донбас. У НАТО заявили, що питання про вступ до Альянсу вирішуватиметься без Росії, а Україна сама вибиратиме свій шлях.

Під час розмови з Байденом Путін також вимагав надати гарантії щодо нерозширення НАТО. Глава Білого дому наголосив, що ніхто не має права диктувати Альянсу, кому ставати його членами. Теж саме Джо Байден озвучив під час перемовин з Володимиром Зеленським.

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