Більше, ніж планували: Україна потенційно може отримати від Чехії понад мільйон снарядів
Джерело:Bloomberg
Раніше Чехія ініціювала поставку 800 тисяч снарядів для нашої держави. Станом на зараз стало відомо, що Україна зможе отримати, ймовірно, майже вдвічі більшу кількість.
У середині лютого Петр Павел заявив, що Чехія знайшла шлях, як передати Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Мова йде про півмільйона снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри.
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Ініціатива приносить свої плоди
Очільник МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що очолювана Прагою ініціатива, яка передбачає закупівлю близько 800 тисяч снарядів за межами Євросоюзу, приносить свої плоди.
Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість,
– сказав він.
За його словами, потенційний обсяг може становити близько 1,5 мільйона снарядів для нашої держави. Водночас він наголосив, що ініціатива сама по собі не буде достатньою для підтримки України.
Ліпавський також зауважив, що фінансування перших поставок необхідне до того, як відправлять перші вантажі. Однак посадовець відмовився сказати, скільки часу займатимуть поставки на лінію фронту.
"Як ми бачимо, це вже допомагає Україні краще воювати, тому що вони знають, що у них будуть свіжі боєприпаси, і це змінило їхнє ставлення до використання наявних запасів", – наголосив міністр закордонних справ Чехії.
Що відомо ініціативу Чехії щодо надання снарядів Києву
- Президент Чехії 17 лютого заявив, що його країна знайшла можливість передати Україні близько 800 тисяч артилерійських снарядів. Для цього шукали шляхи фінансування. Петр Павел повідомив, що ці снаряди прибудуть упродовж кількох тижнів.
- Зокрема чеський очільник звернувся до союзників. Він наголосив, що не можна чекати, поки Сполучені Штати виділять фінансування, бо допомога Україні потрібна терміново через ситуацію на фронті.
- До цієї ініціативи долучилися інші держави, зокрема Норвегія, яка передала 153 мільйони доларів. Влада країни наголосила, що допомагає Україні артилерійськими боєприпасами як із власних запасів, так і від промисловості.
- Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в кулуарах зустрічі формату "Рамштайн" заявив, що його країна оплатить 180 тисяч снарядів, які відправляться в Україну в межах чеської ініціативи.
- Глава німецького Міноборони також підкреслив, що країна законтрактувала ще 100 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів на національному рівні. Постачання цієї кількості снарядів в Україну також заплановані на 2024 рік.
- Канада виділила 40 мільйонів канадських доларів (або майже 30 мільйонів доларів США) на чеську ініціативу, а також 7,5 мільйонів доларів (майже 5,35 мільйона доларів США) на прилади нічного бачення.
- Уже 7 березня Петер Павел оголосив, що необхідну суму вдалося зібрати. Тепер справа за урядом, який підготує відповідні документи. Загалом до ініціативи Чехії долучиться ще 18 країн.