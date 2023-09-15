США можуть передати Україні ракети ATACMS цієї осені, – WSJ

Питання передачі далекобійних ракет ATACMS як ніколи гостро стоїть зараз. Останнім часом цю тему активно обговорюють. І не виключають, що Україна їх отримає вже цієї осені.

Відповідну інформацію озвучили західні журналісти, посилаючись на неназваних посадовців з адміністрації президента США. Правда, є певні нюанси з наданням Україні ракет ATACMS.

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ATACMS можуть дати, але...

Високопосадовці кажуть, що Україна може отримати далекобійні ракети ATACMS від США. Правда, їх нам нададуть в обмеженій кількості. Це дозволить мінімізувати стурбованість Пентагону тим, що американські запаси надмірно використовують.

У Білому домі кажуть, що сам Джо Байден ще не схвалив надання ракет. Водночас високопосадовці зазначають, що по-новому дивляться на питання постачання далекобійних ракет восени 2023 року. З їхньою допомогою ЗСУ зможуть швидше впоратися з розгалуженою обороною окупантів на Півдні України.

Звернімо увагу, що Київ раніше запевнив Вашингтон, що не битиме американською зброєю по території Росії.

Чи вплине рішення США на Німеччину