Хороша партія: як можуть змінити фронт бомби GLSDB
Україна готується отримати високоточні бомби GLSDB від США. Вони можуть уражати цілі на відстані до 150 кілометрів.
Це потужна зброя. Достатньо трьох таких бомб, аби вивести з ладу чи знищити ворожий військовий об'єкт. Про це в розмові з 24 Каналом наголосив військовий експерт Роман Світан.
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Як можуть бити GLSDB
Роман Світан припустив, якщо Україна отримає загалом протягом певного періоду біля 750 бомб GLSDB, то відмінусувати можна 250 військових об'єктів окупантів. Це хороший збиток, який Сили оборони можуть завдати протягом 2024 року.
"Цілі обиратимуться залежно від параметрів до виконання конкретного бойового завдання", – додав він.
Наприклад, це може бути укріпрайон, певні залізобетонні укріплення, склади та інше. Крім цього під вогнем можуть опинитися місця скупчення противника та їхні засоби ураження.
"Цього достатньо, аби на одному напрямку, наприклад, Кримському "вимкнути" усю логістику противника. За допомогою цих засобів можна убезпечити наш рух принаймні на лівий берег", – додав Світан.
Зазначимо, бомби GLSDB можна запускати з наявних у нас пускових установок. Даний вид зброї дозволить розширити радіус дії Сил оборони. У США поки не називають чітких термінів поставок.
Переваги GLSDB: основні новини
- GLSDB – малогабаритні високоточні боєприпаси. Вони мають навігаційну систему та застосовують GPS. Бомба має функцію коригування: може повернутися до об'єкта та ліквідувати, якщо його визнають ціллю.
- Бомба фактично невловима для "ока" ворожої ППО. При цьому летить низько і має здатність маневрувати.
- GLSDB дозволять українським Силам оборони завдавати більш глибокі удари. Вони дешевші за ATACMS, не такі потужні, але їх можна виробити більше.