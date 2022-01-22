Україна може запросити британських військових, – посол
Джерело:"Дом"
Вадим Пристайко заявив, що Україна може запросити військових з Великої Британії. Зокрема посол України в Британії пояснив, за яких умов це може статись.
Посол України у Великій Британії відповідну заяву озвучив під час інтерв'ю. Це трапилось 22 січня.
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Україна може запросити британських військових
Якщо буде початок активних бойових дій, попросимо все що завгодно, включаючи британських військовослужбовців на нашу територію,
– заявив посол.
Вадим Пристайко пояснив, що саме так відповідав на питання іноземних ЗМІ, чи запрошуватиме Україна партнерів втрутитися, зокрема й Британію, реальними солдатами на українській території. Зокрема з огляду на те, що нашій державі загрожують збройні сили значно більше, ніж наші.
Ба більше, посол пояснив, що дуже б хотілось уникнути активної фази війни, адже розуміє, наскільки катастрофічною вона може бути для України, Росії та Європи.
Проте запевнив, що дипломатія готова за першої потреби звертатись до наших партнерів.