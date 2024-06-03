Україна може збивати німецькими Patriot літаки над Росією, – німецький генерал

Берлін дозволив застосовувати німецьку зброю для ударів по території Росії. Сили оборони України можуть збивати літаки над країною-агресоркою німецькими Patriot.

Про це заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг.

До речі Німеччина передає Україні ще одну систему Patriot

Україна може збивати німецькими Patriot літаки над Росією

Цілком можливо, що системи Patriot тепер також будуть використовуватися в районі Харкова. Вони чудово підходять для боротьби з російською авіацією, яка може розгортати страшні планерувальні бомби,

– підкреслив генерал-майор.

Водночас Фройдінг підкреслив, що тактичне використання систем є виключною відповідальністю українських військових.

"Вони можуть використовувати їх у рамках міжнародного права. Ми маємо велику впевненість, що українці не лише дотримаються цього, але й зроблять це з великою тактичною майстерністю та досягнуть успіху", – заявив керівник робочої групи з координації допомоги Україні при Міноборони Німеччини.

Генерал-майор не сказав, чи німецька зброя вже застосовувалася на території Росії або над нею.

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