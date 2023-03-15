Україна нагально потребує потужного озброєння для перемоги: що саме
15 березня 2023, 14:03Читать новость на русском
Джерело:Military Media Center
Україна потребує дуже потужного озброєння, щоб перемогти російських терористів у цій кривавій війні. Нашій державі необхідно передати ракети до HIMARS та систем ППО, а також безліч снарядів.
Україна потребує постачання через високу інтенсивність бойових дій. Наша країна має звільнити свої території від російських загарбників.
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Що Україна потребує для перемоги
Найбільш необхідні види озброєння включають:
- ракети до HIMARS;
- ракети до MARS;
- 155-міліметрові снаряди;
- 120-міліметрові міни;
- ракети до систем ППО;
- ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);
- авіаційні засоби ураження;
- баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),
- танкові снаряди 105 та 125-міліметрів.
Таким чином, західна зброя більш ефективна і дозволяє Збройним Силам України досягати усіх поставлених задач з меншим ризиком для життя.
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