Україна нагально потребує потужного озброєння для перемоги: що саме

15 березня 2023, 14:03
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Джерело:

Military Media Center

Україна потребує дуже потужного озброєння, щоб перемогти російських терористів у цій кривавій війні. Нашій державі необхідно передати ракети до HIMARS та систем ППО, а також безліч снарядів.

Україна потребує постачання через високу інтенсивність бойових дій. Наша країна має звільнити свої території від російських загарбників.

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Що Україна потребує для перемоги

Найбільш необхідні види озброєння включають:

  • ракети до HIMARS;
  • ракети до MARS;
  • 155-міліметрові снаряди;
  • 120-міліметрові міни;
  • ракети до систем ППО;
  • ракети до систем ПТРК (протитанкові ракетні комплекси);
  • авіаційні засоби ураження;
  • баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе),
  • танкові снаряди 105 та 125-міліметрів.

Таким чином, західна зброя більш ефективна і дозволяє Збройним Силам України досягати усіх поставлених задач з меншим ризиком для життя.

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Автор: Софія Ковнір