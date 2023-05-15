Вирішальна умова безпеки України: чи отримаємо членство в НАТО одразу після перемоги

Під час свого європейського турне Президент України Володимир Зеленський зробив ще один важливий крок на шляху України до НАТО. Німеччина та Франція підписали декларацію, в якій підтримують вступу нашої країни до Альянсу.

В липні має відбутися саміт НАТО у Вільнюсі, де Україні мали б надати гарантії того, що після закінчення війни її приймуть до Альянсу. Проте політолог Володимир Фесенко не впевнений в тому, що Північноатлантичний альянс надасть саме такі гарантії Україні. Про це він розповів 24 Каналу.

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Мистецтво дипломатії

Він зазначив, що частина західних політиків мають побоювання, що війна може завершитись не повним звільненням всієї території України. Зокрема, не буде деокупований Крим або ж частина Донбасу.

Тоді може виникнути проблема, адже членство в НАТО передбачає відсутність територіальних конфліктів в країні. І саме це зупиняє керівництво Альянсу від того, щоб надати нам чіткий сигнал, що Україна обов'язково стане членом НАТО після війни,

– припустив політолог.

Тому, на його думку, й будуть шукати "хитру", компромісну формулу. Вона має підтвердити, що НАТО та Україна будуть разом, але при цьому конкретна дата не буде зафіксована.

"А Україна якраз зацікавлена в тому, що була конкретика. А як це все сформулювати, щоб обійти всі перешкоди – це вже мистецтво дипломатії", – відзначив Фесенко.

Альтернативний варіант

Співрозмовник зазначив, що деякі західні політичні експерти бачать розв'язання проблеми в тому, щоб запропонувати Україні членство в НАТО навіть, якщо на момент початку цієї процедури вона ще не звільнить всі окуповані території.

В такому випадку, на територіях, які на момент нашого вступу до Альянсу, не будуть деокуповані, наприклад, Крим, 5 стаття НАТО (в ній вказано, що напад на одного члена Альянсу є нападом на усіх його учасників і викликає відповідь теж їх усіх – 24 Канал) не буде розповсюджуватись,

– підкреслив політолог.

Мовляв, НАТО не проти, пояснив він, щоб Україна звільняла Крим, але вона це буде робити самостійно. А якщо буде напад на територію країни, тоді Альянс буде її захищати Україну.

Володимир Фесенко про перспективи вступу України до НАТО: дивіться відео

Гарантія безпеки України

"Членство України в НАТО – це обов'язкова і вирішальна умова нашої безпеки. Це гарантія того, що не буде нового нападу Росії на Україну", – наголосив політолог.

Про це ж написали колонку для Der Spiegel глава ОПУ Андрій Єрмак та колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, які є очільниками міжнародної групи по гарантіях безпеки для України.

"Вони зазначили, що не має бути "сірих зон" безпеки в Європі, не можна повторювати помилки минулого. І членство України в НАТО – це гарантія безпеки і для нашої країни, і для Європи. Це має бути вирішальним елементом нової архітектури безпеки для Європи", – резюмував Володимир Фесенко.

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