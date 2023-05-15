Вирішальна умова безпеки України: чи отримаємо членство в НАТО одразу після перемоги
Під час свого європейського турне Президент України Володимир Зеленський зробив ще один важливий крок на шляху України до НАТО. Німеччина та Франція підписали декларацію, в якій підтримують вступу нашої країни до Альянсу.
В липні має відбутися саміт НАТО у Вільнюсі, де Україні мали б надати гарантії того, що після закінчення війни її приймуть до Альянсу. Проте політолог Володимир Фесенко не впевнений в тому, що Північноатлантичний альянс надасть саме такі гарантії Україні. Про це він розповів 24 Каналу.
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Мистецтво дипломатії
Він зазначив, що частина західних політиків мають побоювання, що війна може завершитись не повним звільненням всієї території України. Зокрема, не буде деокупований Крим або ж частина Донбасу.
Тоді може виникнути проблема, адже членство в НАТО передбачає відсутність територіальних конфліктів в країні. І саме це зупиняє керівництво Альянсу від того, щоб надати нам чіткий сигнал, що Україна обов'язково стане членом НАТО після війни,
– припустив політолог.
Тому, на його думку, й будуть шукати "хитру", компромісну формулу. Вона має підтвердити, що НАТО та Україна будуть разом, але при цьому конкретна дата не буде зафіксована.
"А Україна якраз зацікавлена в тому, що була конкретика. А як це все сформулювати, щоб обійти всі перешкоди – це вже мистецтво дипломатії", – відзначив Фесенко.
Альтернативний варіант
Співрозмовник зазначив, що деякі західні політичні експерти бачать розв'язання проблеми в тому, щоб запропонувати Україні членство в НАТО навіть, якщо на момент початку цієї процедури вона ще не звільнить всі окуповані території.
В такому випадку, на територіях, які на момент нашого вступу до Альянсу, не будуть деокуповані, наприклад, Крим, 5 стаття НАТО (в ній вказано, що напад на одного члена Альянсу є нападом на усіх його учасників і викликає відповідь теж їх усіх – 24 Канал) не буде розповсюджуватись,
– підкреслив політолог.
Мовляв, НАТО не проти, пояснив він, щоб Україна звільняла Крим, але вона це буде робити самостійно. А якщо буде напад на територію країни, тоді Альянс буде її захищати Україну.
Володимир Фесенко про перспективи вступу України до НАТО: дивіться відео
Гарантія безпеки України
"Членство України в НАТО – це обов'язкова і вирішальна умова нашої безпеки. Це гарантія того, що не буде нового нападу Росії на Україну", – наголосив політолог.
Про це ж написали колонку для Der Spiegel глава ОПУ Андрій Єрмак та колишній Генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, які є очільниками міжнародної групи по гарантіях безпеки для України.
"Вони зазначили, що не має бути "сірих зон" безпеки в Європі, не можна повторювати помилки минулого. І членство України в НАТО – це гарантія безпеки і для нашої країни, і для Європи. Це має бути вирішальним елементом нової архітектури безпеки для Європи", – резюмував Володимир Фесенко.
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Більше про декларацію про підтримку України на шляху до членства в НАТО
- Під час візитів до Берліну та Парижа Володимир Зеленський підписав з очільниками цих країн важливі документи про підтримку членства України в Альянсі.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц 14 травня під час зустрічі з Зеленським підписав відповідну декларацію. В ній зазначено про рішучу підтримку Берліном зусиль України з реформування та у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ до Альянсу.
- Крім того, Німеччина підтримує Комісію Україна – НАТО, яка ініціювати на саміті НАТО в Вільнюсі у липні 2023 року створення платформи для зміцнення та розширення партнерства між НАТО та Україною на її шляху, визначеному Бухарестською декларацією.
- Президент Франції Еммануель Макрон 15 травня разом Президентом України також підписали спільну декларацію. Франція, як і Німеччина, підтримала Україну на шляху до членства в Північноатлантичному альянсі.
- В декларації зокрема зазначено, що "у межах НАТО Франція продовжує зосереджуватися на безпосередній підтримці України".