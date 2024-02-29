В Офісі Президента відповіли, чому зараз не готові домовлятися з Путіним

Заклики до мирних перемовин з Росією подекуди лунають ще частіше, ніж зазвичай. Хоч навіть у Росії немає ніякого наміру про щось домовлятися.

Наміри Росії – цілком зрозумілі. Незрозуміло лише, чому на Україну продовжують тиснути та закликати сісти за стіл переговорів. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в інтерв'ю для 24 Каналу емоційно відреагував на такі намагання Заходу.

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З Путіним немає про що говорити

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком вийде сьогодні о 21:00 на нашому ютуб-каналі . Не пропустіть ексклюзив!

На пресконференції 25 лютого журналіст видання NBC News запитав Володимира Зеленського, чи Україна програє цю війну. Мовляв, кількість техніки, яка надходить від партнерів, вистачає лише для того, аби оборонятися, але не для того, щоб перемогти. Щобільше, він припустив, що вже може бути час для того, аби сісти за стіл переговорів разом із Владіміром Путіним.

Вони запитують, чи не час сісти за стіл переговорів, – але хіба Путін пропонував переговори? Путін пропонує нам підписати капітуляцію та програти війну. Після цього, як вони це пропонують, хотілося б почути відповідь на запитання, чому Путін після цього має себе поводитися якось більш миролюбно щодо всіх інших?,

– наголосив Подоляк.

Владімір Путін прямо атакує нашу державу, порушуючи усі норми міжнародного права. Щобільше, на Федеральних зборах 29 лютого Путін наголосив, що Росія на це має право, адже вони вважають, що України як держави не існує. А тому, що логічно випливає з цих заяв, росіяни мають вбивати право українців, бо вони не погоджуються з концепцією "русского міра". І при цьому світ не має ніяк реагувати на терористичну поведінку Росії.

Крім того, Путін демонстративно нагороджує тих, хто вбиває українців на війні. Російський диктатор лише заохочує своїх військових до всеможливих порушень законів ведення війни.

Після цього всього нам кажуть: давайте ви з ними домовитесь. Про що? У чому сенс? У тому, що вони перебувають за 10 тисяч кілометрів, і до них ця орда поки не дійде? Нам говорять сісти за стіл переговорів, щоб підписати капітуляцію та забути про те, що нас вирізали,

– підкреслив Подоляк.

Владімір Путін, у разі перемоги, поводитиметься передбачувано. Він не зупиниться у своїх кровожерливих намірах й далі вбивати українців, які знищували репутацію Росії, як на полі бою, так і інформаційному просторі.

"Філософія справжньої людини"

Подоляк пояснив своє обурення заявами західних журналістів. На його думку, дуже дивно, що цю тему знову і знову підіймають на Заході. Мовляв, люди, що виросли на фільмах, де добро перемагає зло, чомусь пропонують Україні здатися злу.

"Ви, які не воюєте, а можете просто дати 7% свого військового бюджету, щоб подивитися, як остаточно буде знищений ваш ключовий опонент, пропонуєте людям, які воюють, здатися. Чому тоді ви продовжуєте знімати голлівудські блокбастери, де ви круті? Тоді знімайте блокбастери, коли до тебе на вулиці підходить бандит чи і ти можеш битися, але просто стаєш перед ним на коліна. Знімайте, що це є філософією справжньої людини – ставати на коліна перед бандитами", – емоційно додав Подоляк.

Ставлення України до переговорів з Росією: що відомо

Президент України Володимир Зеленський неодноразово наголошував на тому, що Росія не прагне миру. На початку лютого в інтерв'ю італійському каналу Rai1 Зеленський підтвердив цю тезу. За його словами, для Росії мир – це поразка, тож на це Кремль точно не піде. Справжній намір Владіміра Путіна – зруйнувати Україну повністю.

До того ж Зеленський пояснив, що українці не хочуть, аби їм нав'язували будь-які формати переговорів та мирних ініціатив. Мовиться навіть про наших партнерів. Зрештою, мирна ініціатива може йти лише від України, яка безпосередньо й бореться з російською агресією.

Зрештою, чимало експертів говорять про те, що переговори з Росією – це просто "замороження" війни. Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов підкреслив, що Україна на це ніколи не піде. Причина проста – це означатиме визнати окупацію наших територій.

Конгрес США й досі не розглянув проєкт HR 815 про допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню. Хоч за нього уже проголосував Сенат, обговорення вже вкотре поставили на павзу.Нагадаємо, що законопроєкт про підтримку трьох країн могли ухвалити ще до Нового року. Однак навіть через два місяці після цього, рішення не прийняли. Це суттєво обмежує можливості України на полі бою.