Ми не знаємо, з чим росіяни поїдуть у Стамбул, – Зеленський

В 1193 день повномасштабної війни Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців. Президент розповів, як допомагають нашій державі союзники та що робить сама Україна для перемоги над Росією. Також Зеленський висловився про майбутні перемовини в Стамбулі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського.

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Що сказав Зеленський у зверненні в 1193 день війни

Президент висловився про перемовини в Стамбулі.

Готуємось зараз до нових дипломатичних кроків разом з партнерами в Європі та, що дуже важливо, – з нашими партнерами в Сполучених Штатах. Фактично щодня ми на зв'язку з усіма, хто може зробити дипломатію непустою. Станом на цей час немає чіткої інформації, з чим росіяни збираються в Стамбул. У нас – немає, у Туреччини – немає, у Сполучених Штатів – також немає, як і в інших партнерів. І поки це виглядає не дуже серйозно.

З цього приводу була розмова з Ердоганом.

"Звісно, всі у світі хочуть, щоб дипломатія запрацювала і щоб було реально припинення вогню. Всі хочуть, щоб Росія припинила гратися з дипломатією і закінчувала війну. Всі хочуть серйозного миру, і Росія повинна на це піти. Саме такою має бути адженда зустрічей. Ми свою адженду дали. Ми сподіваємось, що американська сторона буде рішучою в питанні санкцій, щоб допомогти миру", – сказав Зеленський.

Зараз держава дуже активно працює, щоб "гарантовано забезпечити наші Сили оборони всім необхідним". Україна формує нові домовленості з партнерами щодо різних потреб – виробництва і постачання зброї, фінансів, тренування.

