Україна не мовчатиме на обстріли бойовиків, – Разумков приїхав на Донбас

30 серпня 2021 , 15:48
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Джерело:

Верховна Рада

Наприкінці серпня спостерігається загострення ситуації на Донбасі. Дмитро Разумков заявив, що Україна не мовчатиме на обстріли окупантів і захищатиме своїх військовослужбовців.

Спікер нині перебуває у районі Операції Об'єднаних сил з робочим візитом. Він ознайомився з поточною безпековою та оперативною ситуацією на передовій.

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Україна не мовчатиме на обстріли

Глава Верховно Ради зазначив, що останнім часом на Донбасі спостерігається загострення, яке "роблять проросійські бойовики".

  • Нардеп наголосив, що нещодавні обстріли міста Авдіївка є серйозним порушенням домовленостей, які були взяті всіма сторонами процесу, але лише Україна виконує свої зобов'язання.

Але ми точно не будемо мовчати та будемо захищати себе, своїх військовослужбовців і громадян, які вимушені жити в таких умовах. Все, що буде залежати від нас, від військово-цивільної адміністрації, я впевнений ми виконаємо,
– сказав Дмитро Разумков.

Спікер додав, що Київ готовий забезпечити роботу КПВВ на Донбасі, але бойовики на непідконтрольній території заблокували пункти пропуску.

Разумков приїхав на Донбас / Фото Верховної Ради

Загострення на Донбасі: що відомо

  • Вранці 28 серпня окупанти обстріляли прифронтову Авдіївку, відкривши вогонь зі забороненої зброї по житлових районах міста.
  • Унаслідок атак найманців Росії поранення різного ступеня важкості зазнали 8 захисників України, в якому вони стані – невідомо.
  • В українській делегації у ТКГ обстріли зі сторони бойовиків пояснюють майбутньою зустріччю Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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Автор: Олег Васьків