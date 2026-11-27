Українське суспільство не прийме нав'язаних невигідних умов завершення війни з боку команди Дональда Трампа. Будь-які спроби звинуватити державу, що потерпає, в агресії не змусять Київ капітулювати перед вимогами Кремля.

Політолог і керівник Центру аналізу і стратегії Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу розкрив залаштунки заяв Дональда Трампа та останніх дискусій лідерів ЄС. Він звернув увагу, що європейські суперечки щодо фінансування Києва лише грають на руку Кремлю.

Суперечки в ЄС та спроби відбілити Путіна

За словами експерта, обговорення серед європейських лідерів перетворилися на жорстку полеміку. Країни-реципієнти бюджету блоку, зокрема Словаччина та Угорщина, вкотре гальмують виділення кредиту на 45 мільярдів євро для Києва. Водночас ключові донори, такі як Німеччина, змушені щоразу доводити очевидну необхідність допомоги, а подібні затягування рішень Росія активно використовує у власних інтересах.

Коментуючи наміри Трампа повернути РФ до формату G8, аналітик нагадав, що інші шість держав рішуче відкинули цю ідею. Попри це, очільник Білого дому продовжує створювати для Путіна можливості відбілювання перед самітом G20 у Маямі, куди українську делегацію можуть узагалі не запросити.

Те, що ми чуємо від Трампа і Кушнера, – винною роблять Україну. Тобто державу-жертву звинувачують у війні за логікою, ніби ґвалтівник має право робити все, що заманеться. Проте український народ не прийме таких поступок, і на жодну капітуляцію наша держава не піде,

– зауважив політолог.

Спроби окремих західних діячів знайти компроміс коштом українських інтересів лише заохочують Кремль до подальшого шантажу міжнародної спільноти.

Чому мир не можна підміняти капітуляцією

Чаленко застеріг від ототожнення миру з капітуляцією, оскільки поступки такого роду спричинятимуть пряму екзистенційну загрозу українській державі. Нав'язані ззовні сценарії лише підживлять агресивні амбіції Москви, яка використає будь-яке заморожування конфлікту для підготовки нового наступу.

Водночас Сили оборони нарощують бойовий потенціал завдяки глибоким ударам по військовій інфраструктурі на території РФ та системному виснаженню ресурсів ворога. Заяви російських посадовців про економічну скруту аналітик оцінив як спробу спустити пару та перевірити межі терпіння власного суспільства.

Справжній мир не має нічого спільного зі здачею національних інтересів чи приниженням перед агресором. Будь-які нав'язані умови, де жертву змушують відмовитися від суверенітету, ніколи не сприйме українське суспільство. Наша боротьба триває саме за право на існування,

– зазначив Чаленко.

На думку політолога, Україна демонструє здатність ламати ворожі плани безпосередньо на фронті, тому жодні кулуарні домовленості без уваги до позиції українського народу не матимуть жодного шансу на реалізацію.

Протистояння в ЄС та позиція щодо Трампа

Питання подальшої військової та фінансової підтримки Києва стає одним із головних чинників розколу між європейськими столицями та командою президента США. У Брюсселі зростає усвідомлення, що безпека європейського континенту не може залежати виключно від змін політичних настроїв у Вашингтоні.

Раніше повідомлялося, що лідери країн ЄС ідуть на відкриту суперечку з Трампом через виділення фінансової допомоги Києву та умови оборонних замовлень. Європейські лідери прагнуть зафіксувати непохитність своєї підтримки та відстояти самостійність у безпекових рішеннях, аби не допустити примусу України до миру на вигідних для Кремля умовах.