Україна не піде на поступки для умиротворення Путіна, – Кулеба

Дмитро Кулеба заявив, що Україна не дозволить нікому нав'язувати поступки для умиротворення Росії. Водночас не прийме компроміси, про які домовляться за її спиною.

Міністр закордонних справ рішуче наголосив, що "ми вже багато заплатили, зокрема 15 000 життів наших громадян, щоб забезпечити собі право самим вирішувати власну долю".

Читайте також Масштаб відповіді не має залежати від масштабу вторгнення Росії, – МЗС України

Якщо хтось піде на поступки щодо України за спиною України, ми цього не приймемо. Ми не будемо в положенні країни, яка бере трубку, чує вказівку великої держави та слідує їй,

– сказав Дмитро Кулеба.

Він також підкреслив, що не сумнівається у відданості США захищати Україну, незважаючи на коментарі Джо Байдена, які припускають, що "незначне вторгнення" російських військ може не призвести до жорсткої реакції військового альянсу НАТО

Україна не платитиме кров'ю

Раніше глава МЗС зазначив, що "ми не сприймемо жодні спроби, якщо вони будуть, пояснити Україні, що не треба чогось робити для стримування Росії, тому що це недостатньо велике вторгнення або недостатньо доказів, що це саме російські солдати".

Всі ці уроки вже вивчені. Ми не будемо платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко та чітко робити висновки щодо дій Росії,

– додав дипломат.

Війська Росії біля України: що відомо

Олексій Резніков 25 січня заявив, що наразі Росія не створила жодної ударної групи для вторгнення. Міністр наголосив: найгірше, чим можна зіпсувати собі життя – паніка.

Своєю чергою Олексій Данілов наголосив, що перемога точно буде за нами. Секретар Ради нацбезпеки додав, що українці стануть пліч-о-пліч, щоб захистити державу.

Давид Арахамія поінформував, що українська розвідка звітує про те, що палатки та мобільні казарми, які Росія розгорнула поблизу кордонів України, є напівпустими.

Катастрофа для Росії, – Байден про ймовірний напад Путіна: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.