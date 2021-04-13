Данілов запевнив, що Україна не планує повертати Донбас військовим шляхом

Олексій Данілов запевнив Євросоюз, що Україна прагне розв'язати конфлікт на Донбасі насамперед політико-дипломатичним шляхом. Усі інші дані є лише виявом інформаційної війни з боку Росії.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов зустрівся з керівниками дипломатичних представництв країн-членів ЄС.

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Головною темою зустрічі стала "актуальна безпекова ситуація у регіоні, зокрема, в контексті ескалації російської гібридної агресії на Сході України".

Пресслужба РНБО повідомила, що Данілов наголосив на бажанні України йти мирним шляхом.

"Особливий наголос Данілов зробив на тому, що Україна прагне розв'язати конфлікт на Сході нашої держави насамперед політико-дипломатичним шляхом", – мовиться у повідомленні.

За словами Данілова, усе інше – це "суто інформаційна війна Росії, яку вони ведуть не лише на нашій території, але й в усій Європі".

В України на сьогодні немає плану повертати тимчасово окуповані території військовим шляхом, наше завдання – вирішити конфлікт виключно політико-дипломатичним шляхом,

– наголосив Данілов.

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