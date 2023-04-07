Росіяни готові покинути Крим: Чубаров назвав умову для переговорів
Росіяни вже відчувають своє безсилля у війні з Україною. Українська сторона не готова домовлятися з Росією на умовах окупантів, у чому її підтримує увесь дипломатичний та цивілізований світ.
Про це 24 Каналу розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, Крим має вагоме значення у процесі звільнення українських територій від окупантів.
Дивіться також Переговори щодо Криму: у Зеленського відповіли на гучну заяву заступника голови ОП
Ситуація на півострові
Рефат Чубаров пояснив, що ніхто не виключає перемовини як механізм для того, щоб розв'язувати питання, пов'язані безпосередньо з війною.
ЗСУ наближаються до Кримського півострова і ситуація розвивається таким чином: підірваний міст через Керченську протоку, коридор суходільний вже перекритий, Україна володіє високоточною, далекобійною артилерією,
– наголосив він.
На його думку, за такого сценарію окупанти готові покинути Крим. Ймовірно, це свідчення початку інтеграційних процесів у Москві.
Тож факт перемовин цілком можливий бодай задля того, щоб не втрачати життя українських захисників.
Рефат Чубаров розказав, у якому випадку Українам проведе переговори щодо питання Криму: дивіться відео
Перемир'я не буде
Голова Меджлісу кримськотатарського народу зосередив увагу на тому, що про переговори може мовитися лише тоді, коли ворог буде готовий поступитися та прибрати свої війська з української землі.
Тобто переговори задля того, щоб показати шляхи й механізми звільнення ворогом території, але не переговори про перемир'я – це всім очевидно!
– переконаний він.
За його словами, на міжнародній арені Україна зробила все для того, аби увесь світ її підтримав у тому, що завершення цієї війни – це повне відновлення територіальної цілісності української держави.
Контрнаступ ЗСУ: останні події
- В мережі 7 квітня з'явилися засекречені військові документи, у яких йдеться про плани США і НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом. Припускають, що за цим стоїть Росія.
- В ГУР МО пояснили, що ворог готовий зробити все, аби зараз розхитати та дестабілізувати ситуацію в інформаційному середовищі України. Це робиться для того, аби уповільнити контрнаступ та зірвати плани Заходу щодо постачання озброєння.
- Чи справді Росія володіє інформацією щодо українського контрнаступу – відповідь можуть озвучити незабаром. Міноборони США взялося розслідувати цю ситуацію.