Україна вкрай необхідна НАТО: Київ здатен створити умови безпеки для європейських країн

Президент Чехії Петр Павел впевнений, що реальний досвід ведення бойових дій мають лише українська та російська армії. Проте країни НАТО готові до війни з "багатьма обмеженнями". Водночас такі заяви можуть провокувати Росію до нових активних дій.

Військовий експерт Андрій Крамаров розповів 24 Каналу, що заява Петра Павела це не пас Росії. Президент Чехії та генерал армій у відставці висловив думку, яка є абсолютно очевидною.

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Необхідна інтеграція України

"У світі, напевно, немає жодного колишнього військового з високим офіцерським рангом, який би не розумів, що, дійсно, веденням сучасної війни володіє виключно Україна і Росія", – підкреслив він.

Однак це питання важливо розглядати в контексті нинішньої політики Сполучених Штатів Америки. Йдеться більшою мірою не про блок НАТО, а про Європу з її економічним, технологічним та людським потенціалом.

Для європейських країн на сьогодні необхідним є гарантування своєї безпеки, а для цього необхідна пряма інтеграція України в безпекову модель Європи,

– наголосив Андрій Крамаров.

Україна, за словами військового експерта, маючи досвід, технологічні напрацювання внаслідок цієї війни, має сформувати великий масив теоретичного військового матеріалу, що ґрунтуватиметься безпосередньо на практичному досвіді ведення сучасної війни.

Він додав, що Європа з її можливостями та під наглядом і керівництвом України зможе свій військовий потенціал на полі бою дуже швидко привести до сучасних стандартів і правил ведення війни.

Зазначимо, що президент Чехії Петр Павел заявив, що НАТО готове до серйозних воєнних дій "з багатьма обмеженнями". За його словами, від часів завершення холодної війни сили НАТО створювались як сили стримування, а не для того, щоб вести бойові дії.

Водночас на прикладі війни Росії проти України "світ побачив, що сучасна війна – це комбінація класичних бойових дій з елементами високосучасної технологічної зброї, плюс елементи гібридної, інформаційної та кібервійни".

Відповідно НАТО, на думку президента Чехії, "не має реального досвіду у веденні таких бойових дій". Його отримали лише українська та російська армії, а іншим країнам потрібно вивчати "уроки з поля бою війни в Україні".