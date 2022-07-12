Україна отримала 1,7 мільярда доларів – новий транш грантової допомоги від США

До українського бюджету вже надійшло 1,7 мільярда доларів грантової допомоги. Їх направив Цільовий фонд – США та Світовий банк.

Про отримання фінансової допомоги розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Глава уряду подякував офіційному Вашингтону та особисто президенту Джо Байдену за таку вагому підтримку.

Раніше Україна отримає 1,7 мільярда доларів грантової допомоги: на що спрямують гроші

Це вже другий грант США за останні 2 тижні

Шмигаль зазначив, що це вже другий грант США за останні два тижні. Загальна сума допомоги сягла 3 мільярдів в американській валюті.

Розповів про деталі отримання 1,7 мільярда доларів і міністр фінансів Сергій Марченко. Він теж подякував Уряду США і наголосив, що це – ключовий та надійний партнер України у цей важкий час

Ми активно працюємо над залученням грантових коштів, – Марченко

Кошти, які отримали через механізм ЦІльового фонду Світового банку, будуть спрямовані на фінансування соціальних та гуманітарних видатків держбюджету.

Наша команда продовжує активно працювати над залученням кредитних та грантових коштів від іноземних партнерів. Згодом будуть новини і про нові домовленості,

– додав Марченко.

У Мінфіні назвали статті найбільших видатків держбюджету

Зазначимо, в українському Міністерстві фінансів перерахували найбільші статті видатків державного бюджету з початку війни. Державна казначейська служба повідомила, що станом на 1 липня 2022 загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 812,7 мільярда гривень.

Найбільші статті видатків:

Оплата праці з нарахуваннями.

Соціальне забезпечення.

Обслуговування державного боргу.

Трансферти місцевим бюджетам .

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План відбудови України: коротко

Кабмін України розробив план відновлення України після війни, розрахований на десятиріччя.

У цьому плані – 850 проєктів, більшість з них розраховані на 2023 – 2035 роки.

Приблизний розмір фінансування сягає близько 750 мільярдів доларів.

Планується, що щорічний приріс ВВП сягатиме 7%.

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