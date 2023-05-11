"Срібна куля" для контрнаступу: Україна отримала 600 видів західної зброї

Україна продовжує готуватись до майбутнього контрнаступу проти окупантів. Попередньою зброєю, яка допомогла українцям змінити хід війни, стали HIMARS, чи є серед західного озброєння щось нове, що здивує ворога – така собі "срібна куля".

Спікером Командування армії США в Європі та Африці, полковник Мартін О'Доннелл розповів про це детальніше. Зокрема, він наголосив, що готовність українців використати надане озброєння і стане "срібною кулею".

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Я думаю, що "срібна куля" у цьому випадку – це готовність українців використати 600 різних систем, які ми вже надали. Не всі з них уже пущені в хід, наступ ще не розпочато,

– зазначив Мартін О'Доннелл.

Натякнувши, що сюрпризи для окупантів все ще попереду. Усю міць західного озброєння можна буде оцінити безпосередньо під час контрнаступу, адже багато зброї все ще не було застосовано на полі бою.

Захід продовжить постачати зброю

Полковник додав, що "найближчими тижнями та місяцями, коли все почнеться, буде показово, як українці використовують ті системи, які їм надали". Натомість він наголосив на іншому – важливості продовження постачань від Заходу.

Оскільки Україна, сподіваюся, буде успішною на полі бою, ще важливіше, щоб міжнародне співтовариство продовжувало надавати їй матеріально-технічне забезпечення та боєприпаси, щоб вона була ще успішнішою,

– наголосив Мартін О'Доннелл.

Допомога від союзників: останні новини

Нещодавно США виділили Україні новий пакет військової допомоги на 1,2 мільярда доларів.

Військові експерти проаналізували постачання та дійшли висновку, що пакет є свідченням того, що в Україні буде створюватись глибоко ешелонована система протиповітряної та протиракетної охорони.

США дають нам обладнання, яке дасть можливість замкнути в одну систему всі засоби ППО – від зенітної пушки, до ЗРК Patriot.