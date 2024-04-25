Путіну зіпсували настрій перед інавгурацією: у Росії розгублені через надання Україні ATACMS

США у березні 2024-го року таємно передали Україні далекобійні ракети ATACMS. Російська пропагандистка Ольга Скабєєва заявила, що буцімто цим озброєнням українські військові "битимуть по російських містах". Однак, нині росіяни "полюватимуть" на місця зберігання цих ракет.

Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що теза окупантів про буцімто "удар відплати" – неодмінна частина російської пропаганди. На будь-яку успішну атаку по російських військових об'єктах загарбники завжди заявляють про буцімто "успішний удар високоточною зброєю по об'єктах ЗСУ". До слова, за даними журналістів, ATACMS уже застосували проти окупантів.

Дивіться також Для знищення ворожих цілей у Криму: що відомо про ракети ATACMS, які США передали Україні

Сидить людина, збирає із пропозицій потрібний тезис. "Усіх вбили, все вразили, всі склади знищили". Потім знову прилітає і по-новому. Це – чистий елемент військової пропаганди. Мовляв, "ми не залишаємо без "удару відплати" жодну успішну атаку ЗСУ, ГУР або Служби безпеки". Ми вже це чули,

– сказав політтехнолог.

"Не дай Боже"

Тим часом 7 травня відбудеться "інавгурація" Владіміра Путіна. Однак, диктатору погіршили настрій напередодні заходу.

"Це ж просто "неприємність". "Не дай Боже", це в його розумінні, ще кілька успішних ударів ATACMS чи чимось іншим. "Не дай Боже", F-16 надійдуть. "Не дай Боже", щось відбудеться напередодні "інавгурації". У них там свої внутрішні проблеми – третя військова людина в країні сидить у клітці", – наголосив Борис Тизенгаузен.

Україна отримала ATACMS

ЗМІ поширили інформацію, що Сполучені Штати Америки передали Україні далекобійні ракети ATACMS ще у березні 2024-го року. Зброя увійшла в пакет допомоги на 300 мільйонів доларів. Повідомлялося, що українські військові уперше застосували це озброєння 17 квітня для удару по військовому аеродрому загарбників у тимчасово окупованому Криму.

У Пентагоні заявили, що ці далекобійні ракети уже в Україні. Американський президент таємно ухвалив передання цього озброєння.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати Америки продовжать постачати ATACMS українській державі.

Тим часом США оголосили новий пакет допомоги Україні на 1 мільярд доларів. Володимир Зеленський підтвердив, що там будуть ракети ATACMS.

В Інституті вивчення війни вважають, що ATACMS з касетними боєприпасами дозволять українським військовим завдавати ефективніших ударів по ворожих аеродромах та знищувати більше російських літаків, аніж окремі ракетні удари по окремих бортах. Також загроза може бути для складів боєприпасів росіян у тилових районах.