Україна отримала касетні боєприпаси від США, – Тарнавський

Український генерал підтвердив, що Україна отримала касетні боєприпаси зі США. Наразі відбувається аналіз, де їх можна використати.

Командувач Операцією об'єднаних сил "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив, що Україна отримала касетні боєприпаси від США.

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Чи використовує Україна касетні боєприпаси від США

За словами Тарнавського, касетні боєприпаси вже в Україні, але їх ще не використовували. Він зазначив, що з ними українські захисники матимуть перевагу.

Ми щойно їх отримали, ще не використовували, але вони можуть радикально змінити ситуацію на полі бою,

– сказав він.

Тарнавський наголосив, що використання касетних боєприпасів заборонено в густонаселених районах, навіть якщо вони окуповані російськими військами. Тож вище керівництво визначатиме ділянки, де їх можна буде використовувати, адже це дуже потужна зброя.

Росіяни думають, що ми будемо використовувати її на всіх ділянках фронту. Це дуже неправильно. Але вони дуже хвилюються,

– заявив генерал.

Зазначимо, що Росія давно використовує касетні боєприпаси проти України й робить це невибірково, атакуючи мирне цивільне населення.

Україна не використовуватиме касетні боєприпаси там, де можуть бути цивільні

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що українські військові будуть використовувати касетні боєприпаси розумно – зокрема у таких місцях, де неможливо зачепити цивільне населення. Також Київ чітко та прозоро звітуватиме перед партнерами про використання кожного снаряда.

США підтвердили, що вони отримали письмові гарантії від України, що ці снаряди не використовуватимуться в районах з цивільним населенням і що їхнє використання буде відстежуватися для можливих операцій з розмінування.

У Штатах пояснили, що рішення надати Україні касетні боєприпаси пов'язане з низьким запасом стандартних артилерійських снарядів у Києва. За словами радника з національної безпеки США Джейка Саллівана, "постачання кластерів є "тимчасовим".

У 2008 році в Ірландії прийняли Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання. Її підписали близько 100 країн світу. Але ні США, ні Україна, ні Росія не долучились до конвенції.