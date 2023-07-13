Касетні боєприпаси від США: чи змінять вони правила гри на фронті

Касетні боєприпаси посприяють Силам оборони України на тактичному рівні. Однак вважати їх гейм-ченджерами не варто.

Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт Григорій Тамар. Як відомо, касетні боєприпаси вже в Україні.

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"Касетні боєприпаси допоможуть на тактичному рівні. Не треба думати, що це може замінити фугасні та інші снаряди. Цю зброю застосовують за певних умов та обставин", – сказав Тамар.

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Зокрема, касетні боєприпаси ефективні в знищенні живої сили і легкоброньованої техніки противника, а також у контрбатарейній боротьбі на відкритій території.

Що таке касетні боєприпаси

Вид артилерійських або авіаційних снарядів, які містять кілька підривних або підроздільних зарядів – субмуніції. Вони розсипаються по широкій площі під час вибуху, унаслідок чого пошкоджують велику територію, знищують живу силу й техніку, руйнують споруди, створюють перешкоди на полі бою.

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За словами радника президента США з нацбезпеки Джейка Саллівана, Україна надала письмові гарантії, що використовуватиме касетні боєприпаси лише на полі бою й мінімізує ризики для мирного населення.

Водночас Росія невибірково використовує касетні боєприпаси з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії.

Касетні боєприпаси для України: коротко

Ввечері 7 липня стало відомо, що США вирішили передати Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден зазначив, що це рішення "було дуже важким".

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що під час застосування касетних боєприпасів Київ керуватиметься певними принципами. Зокрема, Сили оборони використовуватимуть ці боєприпаси лише для звільнення окупованих територій і знищення максимальної кількості російських загарбників, уникаючи міських районів і постійно звітуючи.

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк зауважила, що, найімовірніше, Сили оборони застосовуватимуть ці снаряди на відкритих територіях. Так вдасться правильно виставити баланс сил.

2008 року в Ірландії ухвалили Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє їхнє використання. Її підписали близько 100 країн світу. Проте ні США, ні Україна, ні Росія не долучились до конвенції.