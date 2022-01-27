Україна отримала копію відповіді США щодо "гарантій безпеки" для Росії, – CNN

Кремль отримав від США письмову відповідь на російські вимоги щодо "гарантій безпеки". А проте документ не є публічним.

У Білому домі запевнили, що текст відповіді має на меті сприяти стримуванню російського вторгнення в Україну. На цьому наголосив держсекретар Ентоні Блінкен.

Також цікаво Україна поки не досягла рівня для отримання ПДЧ в НАТО, але США підтримують її амбіції

Що повідомили у США про таємний документ, який надіслали Росії

За словами глави Держдепу США Ентоні Блінкена, надісланий Кремлю тест "не є офіційним документом для переговорів". Насправді він, за баченням Білого дому:

"Визначає серйозний дипломатичний шлях, якщо Росія його вибере".

шлях, якщо Росія його вибере". Має на меті усунути занепокоєння , які Москва публічно оприлюднила.

, які Москва публічно оприлюднила. Окреслює сфери, у яких США бачать потенціал для прогресу у розмові з Росією (як-от контроль озброєнь).

Але основні принципи документ не порушує.

Ми чітко даємо зрозуміти, що є основні принципи, які ми прагнемо підтримувати та захищати, враховуючи суверенітет і територіальну цілісність України, а також право держав обирати власні механізми безпеки та альянси,

– запевнив Блінкен.

Утім, влада США поки що не знає, чи зміниться тон спілкування з Кремлем далі, і чи обере Путін шлях деескалації (радше навпаки, там кажуть, що вторгнення в Україну, і цьому є "всі ознаки", може відбутися до середини лютого).

США запевняють, що відповідь Росії "повністю скоординована" з Україною

Блінкен окремо наголосив, що відповідь США до Росії була "повністю скоординована з Україною та нашими європейськими союзниками й партнерами".

Ба більше, джерело CNN у владі США запевнило, що Україна отримала копію американського документа.

Чому американську відповідь Росії не оприлюднили

Глава Держдепу пояснив це так:

Бо ми вважаємо, що дипломатія має найкращі шанси на успіх, якщо ми надамо простір для конфіденційних переговорів.

Також Блінкен додав, що США надають перевагу дипломатії й зобов'язані перевірити, чи Росія ставиться серйозно до цього шляху. А проте "ми готові у будь-якому випадку", – підсумував глава Держдепу.

США надіслали відповідь Росії на її ультиматум про "гарантії безпеки": останні новини

Тим часом ешелони російських десантників вже прибули у Брест: дивіться відео

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля й захищати нашу землю. А міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України, та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.