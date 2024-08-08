Скасували ракетну атаку: як F-16 уже вплинули на росіян

Орієнтовно 10 американських винищувачів F-16 Україна вже отримала, ще 20 їй планують передати західні партнери до кінця 2024 року. Ці літаки можуть не лише уражати позиції противника, а й збивати ворожі ракети й безпілотники.

І це вже отримані Україною літаки F-16 успішно зробили. Про це в етері 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, нагадавши, що 31 липня ЗСУ збили усі 89 ударних безпілотників.

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Стратегія окупантів – знищити інфраструктуру України

Шейтельман зазначив, що 10 літаків F-16 недостатньо, щоб налякати російську армію. Однак він впевний, що вплив на росіян від американських винищувачів вже є. З його слів, зараз одна зі стратегій Росії – це знищити українську інфраструктуру, першочергово – енергетичну.

"F-16 почали працювати минулого тижня, вони збили всі 89 дронів. І росіяни ймовірно зупинили ракетний удар з Каспійського моря, коли зрозуміли, що Україна використовує F-16. Росіяни літають, не запускаючи ракети, бо побачили, що це безглуздо. Крилата ракета коштує орієнтовно 10 мільйонів доларів. От вистрілять вони, наприклад 20 ракет, вартістю 200 мільйонів, а F-16 їх зіб'є", – озвучив політтехнолог.

Шейтельман впевнений, що в Україні буде флот літаків F-16, нагадавши, що надалі очікується передача винищувачів від Данії, Нідерландів, Норвегії, Бельгії й США. Однак, з його слів, головна нині проблема України полягає в недостатній кількості пілотів для F-16.

Навчання українських пілотів – це тривалий процес. Він потребує злагодження екіпажів. Наразі триває підготовка курсантів, які до моменту отримання наступних літаків F-16, вже будуть навчені.