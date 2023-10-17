Лише в Криму 20 – 30 гідних цілей для ATACMS: чи здатна Росія протидіяти цим ракетам

Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і вже застосувала їх у бою. Ця зброя наразі несе значну загрозу для російських окупантів.

Утім, варто враховувати декілька факторів. Про них 24 Каналу розповів військовий експерт Сергій Грабський.

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"Противник не є безучасним спостерігачем. Він відпрацьовує певні алгоритми. Можемо припустити, що поки росіяни опанують способи протидії ATACMS, ці ракети становитимуть для них загрозу", – відзначив Грабський.

Ефективність ATACMS

На першому етапі ворог може використати елемент пасивного захисту, відзначив військовий експерт. Мовиться про розосередження техніки та ресурсів, щоб уникнути масового удару. Але щоб передислокувати якийсь склад, наприклад, з тоннами пального, треба відповідний час та оперативність прийняття рішень.

"Тому на першому етапі застосування важливо, щоб наша розвідка працювала ефективно і ми били по відповідних об'єктах. Наші партизани роблять унікальні і корисні речі, щоб розвідати дані", – сказав військовий експерт.

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За словами Грабського, наразі ми маємо більш ніж достатньо законних цілей, які противник не може вивести з-під ураження. Зокрема, у тимчасово окупованому Криму.

"Нам є по чому вдарити. Лише в одному Криму ми можемо сміливо говорити про 2 і 3 десятки цілей, які вартують ударів ATACMS", – пояснив він.

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