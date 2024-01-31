Унікальна і дуже сильна: на що здатна система Skynex, яку отримала Україна

Наприкінці 2023 року в Україну доставили першу батарею зенітно-артилерійського комплексу Skynex від компанії Rheinmetall Italia. Систему оплатив уряд Німеччини.

Військовий експерт Олег Жданов сказав 24 Каналу, що Skynex стане помічною в захисті українських міст від російських ракет і дронів. Як відомо, остання масована атака країни-агресорки відбулась 23 січня.

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"Skynex – це новітні розробки. У Бундесвері їх ще немає – ми фактично будемо першими операторами цих систем", – зазначив Жданов.

Детальніше про систему

Skynex – це наступне покоління самохідної зенітної гармати Gepard. Має колісну базу й радіолокаційну станцію, яка бачить на відстані 50 кілометрів. Дальність дії – чотири кілометри. Уражальні елементи мають вигляд вольфрамових кульок.

Система працює виключно в автоматичному режимі. Тобто, вона проглядає небо і в разі появи цілі відпрацьовує по ній визначеною кількістю боєприпасів із програмуванням дальності підриву. Так що снаряди не влучають в ціль, а підриваються навколо неї, створюючи із цих вольфрамових кульок суцільну хмару. Ці бойові елементи роблять із цілі фактично решето,

– описав Жданов.

Якщо ціль починає маневрувати або ховатися в складках місцевості, як зазвичай роблять "Шахеди" й крилаті ракети, то комплекс містить дрони, які працюють як розвідники. Вони підіймаються й обстежують ті місця, куди не може заглянути радіолокаційна станція.

Українська ППО: останні новини

Через внутрішньополітичну кризу й брак фінансування США не спроможні задовольняти нагальні потреби українського війська на фронті. Зокрема, захисники змушені економити ракети ППО.

Щоб якось виправити ситуацію, США запропонували Греції 200 мільйонів доларів, щоб та передала або продала Україні системи ППО та інше озброєння. Афіни погодились.

Крім того, Україна працює над отриманням додаткових систем радіоелектронної боротьби. Ці засоби визначальні в боротьбі проти російських дронів.

Наразі Україні передали лише одну батарею Skynex, яка містить командний пункт, радіолокаційну станцію і чотири пускових установки. Тому системою можна охопити близько 12 кілометрів уздовж і 8 кілометрів у глибину.