Україна отримала унікальний шанс, але спершу має перемогти
Джерело:фейсбук Анатолія Амеліна
Хто би міг уявити? Україна сьогодні – найвідоміша та найпопулярніша у згадках країна cвіту! Адже будь-яка криза несе можливості!
Мекка для топполітиків
1. Борис Джонсон – прем'єр Великобританії.
2. Еммануель Макрон – президент Франції.
3. Джастін Трюдо – прем'єр Канади.
4. Анджей Дуда – президент Польщі.
5. Егіл Левітс – президент Латвії.
7. Алар Каріс – президент Естонії.
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Україну почув увесь світЗеленський сьогодні – найпопулярніший політик у світі. Він став першим іноземним лідером, який виступив у британському парламенті.
Крім Великої Британії Зеленський виступив перед парламентами:
- Австралії;
- Бельгії;
- Греції;
- Італії;
- Іспанії;
- Ірландії;
- Канади;
- Кіпру;
- Литви;
- Нідерландів;
- Румунії;
- Фінляндії;
- Франції;
- Швеції;
- Естонії;
- Південної Кореї;
- Японії.
Зеленський виступив у Європарламенті та на саміті НАТО. А сьогодні (8 травня – 24 канал) він бере участь у зустрічі G7! Україна сьогодні – за крок від статусу кандидата на вступ до ЄС!
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Зіркове коло друзів
Найкрутіший підприємець Ілон Маск – на прямому зв'язку з українським Кабміном та забезпечив нашу країну передовим супутниковим зв'язком! Україну відвідала Анджеліна Джолі – посол миру, а соліст U2 Боно виступає у Києві!
Наші прапори сьогодні встановлені практично у всіх європейських та світових столицях! Світ підтримує Україну! ЄС, Британія, Канада скасували мита на українські товари!
Варте уваги В українців не буде іншого часу, щоб вижити і перемогти
Шанс, який не можна проґавити
Міжнародної допомоги до держбюджету України зайшло вже приблизно 5 мільярдів доларів, ще 10 мільярдів доларів – це майбутні більш-менш гарантовані надходження. Загальний заявлений обсяг допомоги Україні (військової, фінансової, гуманітарної) на сьогодні – вже понад 100 мільярдів доларів.
Україна та український народ проходять найважчі випробування, але саме вони відкривають Україні шлях до свободи, процвітання та нової ролі на Світовій мапі! Перед нами вперше відкривається такий шанс, і ми зобов'язані ним скористатися! Але спершу треба перемогти!
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