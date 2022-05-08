Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку на виплату зарплати бюджетникам

Світовий банк надасть Україні 1,5 мільярда доларів. Ці кошти держава скерує на оплату праці бюджетників.

Відповідну інформацію повідомили у Міністерстві фінансів України. Про це повідомили 7 травня – на 73 день повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

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Світовий банк виділить гроші Україні на зарплати бюджетників

Україна отримає 1,5 мільярда доларів від Світового банку для оплати роботи працівників бюджетної сфери у рамках проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні",

– повідомили у міністерстві.

Там також пояснили, що гроші скерують, щоб відшкодувати витрати з державного бюджету, які скерували працівникам:

державних органів;

бюджетних установ освітньої сфери.

Мовиться як про національний, так і регіональний рівні.

До речі, у квітні Світовий банк запропонував уряду України почати підготовку нового інвестиційного проєкту, що стосувався невідкладної підтримки надання державних послуг в Україні.

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