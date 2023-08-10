F-16 можуть з'явитися на фронті раптово, – Жданов пояснив, що на це вказує
Лідер США Джо Байден дозволив західним партнерам України почати навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Це свідчить, що ця авіація може раптово з'явитись на полі бою.
Таку думку на своєму ютуб-каналі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, після отримання F-16, не за горами буде передача ЗСУ ATACMS.
До теми Байден дав "зелене світло" на старт навчань українських пілотів на F-16, – Пентагон
Навчання пілотів на F-16
Олег Жданов зазначив, що таке рішення Байдена дуже важливе для України. Українці повинні бути готові до того, що винищувачі F-16 можуть з'явитися на фронті раптово.
У військовому бюджеті Штатів на цей рік закладено 100 мільйонів доларів на навчання пілотів у США. Думаю, є інформація, що цілком можливо, якась група пілотів пройшла навчання на літаках F-16. Нам потрібно бути готовими до того, що вони можуть з’явитись на полі бою раптово,
– вважає він.
Жданов про F-16 для ЗСУ: дивіться відео
Україна отримає F-16: останні новини
- Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що Байден дозволив почати навчання українських пілотів на американських винищувачах. Саме Данія та Нідерланди лідирують у підготовці українських пілотів.
- Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснив, що це рішення дасть змогу нашим фахівцям опанувати літаки F-16. Є зрушення, українські військові сподіваються, що процес з навчанням на винищувачах F-16 пришвидшуватиметься і надалі.
- Ігнат також назвав приблизний термін, коли можна очікувати початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16. За його словами, це може бути кінець літа 2023 року.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що навчання пілотів ЗСУ на американських винищувачах F-16 почнуться вже у серпні 2023 року. За його словами, зараз варто працювати на 100% із країнами, які мають ці літаки або зможуть після навчання передати їх Україні.