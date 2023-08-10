F-16 можуть з'явитися на фронті раптово, – Жданов пояснив, що на це вказує

Лідер США Джо Байден дозволив західним партнерам України почати навчання наших пілотів на винищувачах F-16. Це свідчить, що ця авіація може раптово з'явитись на полі бою.

Таку думку на своєму ютуб-каналі озвучив військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. За його словами, після отримання F-16, не за горами буде передача ЗСУ ATACMS.

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Навчання пілотів на F-16

Олег Жданов зазначив, що таке рішення Байдена дуже важливе для України. Українці повинні бути готові до того, що винищувачі F-16 можуть з'явитися на фронті раптово.

У військовому бюджеті Штатів на цей рік закладено 100 мільйонів доларів на навчання пілотів у США. Думаю, є інформація, що цілком можливо, якась група пілотів пройшла навчання на літаках F-16. Нам потрібно бути готовими до того, що вони можуть з’явитись на полі бою раптово,

– вважає він.

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