"Зіб'ємо 2 – 3 бомбардувальники, а інші сховаються": як F-16 змінять ситуацію на фронті

Днями Олексій Данілов підтвердив, що навесні 2024 року Україна отримає свої перші F-16 і висловив припущення, що вони суттєво вплинуть на перебіг бойових дій. Головним чином західні винищувачі застосовуватимуть для протиповітряної оборони на лінії фронту.

Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. На його думку, майбутнє отримання Україною F-16 допоможе Силам оборони нівелювати одну з найгрізніших загроз противника.

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Як найефективніше застосовувати F-16

Отримання західних літаків справді допоможе Силам оборони змінити ситуацію на окремих ділянках фронту.

"Імовірно, навесні Україна отримає не менше ескадрильї F-16. Відповідно, ці 12 літаків в районі нашого або ворожого наступу зможуть ефективно стримувати ворожі бомбардувальники, які скидають керовані та фугасні авіабомби на українських військових та прифронтові населені пункти", – припустив експерт з авіації.

Чому Росії вдається ефективно застосовувати ФАБи і КАБи Російська авіація скидає Російська авіація скидає плануючі авіабомби на Україну з відстані 20 – 30 кілометрів від лінії зіткнення, не заходячи в такий спосіб в радіус дії ПЗРК та комплексів армійської ППО (збивають цілі на відстані 5 – 10 кілометрів).

Найімовірніше до ескадрильї F-16 Україна отримає ракети AIM-120 AMRAAM класу "повітря – повітря", що здатні уражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Відповідно, нові українські винищувачі зможуть знищувати російські бомбардувальники, не заходячи в зону дії російської ППО.

"У росіян система проста: зіб'ємо 2 – 3 бомбардувальники, а інші сховаються. Це змусить Росію відсунути свої аеродроми та, фактично, змінити свою тактику і тип озброєння, який вони застосовують", – впевнений Романенко.

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