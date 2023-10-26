"Зіб'ємо 2 – 3 бомбардувальники, а інші сховаються": як F-16 змінять ситуацію на фронті
Днями Олексій Данілов підтвердив, що навесні 2024 року Україна отримає свої перші F-16 і висловив припущення, що вони суттєво вплинуть на перебіг бойових дій. Головним чином західні винищувачі застосовуватимуть для протиповітряної оборони на лінії фронту.
Про це 24 Каналу розповів експерт з авіації Валерій Романенко. На його думку, майбутнє отримання Україною F-16 допоможе Силам оборони нівелювати одну з найгрізніших загроз противника.
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Як найефективніше застосовувати F-16
Отримання західних літаків справді допоможе Силам оборони змінити ситуацію на окремих ділянках фронту.
"Імовірно, навесні Україна отримає не менше ескадрильї F-16. Відповідно, ці 12 літаків в районі нашого або ворожого наступу зможуть ефективно стримувати ворожі бомбардувальники, які скидають керовані та фугасні авіабомби на українських військових та прифронтові населені пункти", – припустив експерт з авіації.
Чому Росії вдається ефективно застосовувати ФАБи і КАБиРосійська авіація скидає плануючі авіабомби на Україну з відстані 20 – 30 кілометрів від лінії зіткнення, не заходячи в такий спосіб в радіус дії ПЗРК та комплексів армійської ППО (збивають цілі на відстані 5 – 10 кілометрів).
Найімовірніше до ескадрильї F-16 Україна отримає ракети AIM-120 AMRAAM класу "повітря – повітря", що здатні уражати цілі на відстані до 160 кілометрів. Відповідно, нові українські винищувачі зможуть знищувати російські бомбардувальники, не заходячи в зону дії російської ППО.
"У росіян система проста: зіб'ємо 2 – 3 бомбардувальники, а інші сховаються. Це змусить Росію відсунути свої аеродроми та, фактично, змінити свою тактику і тип озброєння, який вони застосовують", – впевнений Романенко.
Валерій Романенко про майбутні завдання для F-16: дивіться відео
Що відомо про навчання українських пілотів
- Як відомо, головними дійовими особами "пташиної коаліції" цього літа стали Нідерланди та Данія, які у серпні разом пообіцяли надати Україні 61 винищувач. Тоді ж розпочались і перші навчання українських військових, які, за словами нідерландського прем'єра не будуть розтягнуті в термінах.
- Першою країною, що навчає українських пілотів, стала Данія, в якій проходить підготовку 8 майбутніх пілотів. Лише через місяць після цього українські пілоти розпочали навчання у США, а не так давно стало відомо, що Україна також веде перемовини про навчання пілотів у Румунії.
- Станом на середину жовтня стало відомо, що майбутні пілоти українських F-16 розпочали льотні навчання у Сполучених Штатах. Вони вже склали тест на знання англійської мови й візьмуться до занять на військових тренажерах.