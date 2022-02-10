Україна отримає від Литви зенітно-ракетні комплекси Stinger

На тлі загрози з боку Росії держави-партнери продовжують надавати Україні всіляке озброєння. Цього разу допомогти пообіцяла Литва.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 10 лютого зустрівся із міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте в Києві. Темою обговорення політиків безсумнівно стала безпекова ситуація в Європі.

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Допомога від Литви

Щоб посилити обороноздатність України, Литва надасть зенітно-ракетні комплекси Stinger. Вони є переносними. Окрім цього, наша держава також отримає портативні тепловізори та інше обладнання.

Денис Шмигаль подякував Литві за її активну позицію та сприяння.

Така вчасна й дієва допомога є проявом справжньої солідарності з нашою державою,

– підкреслив він.

Хто передає зброю Україні

Нашій державі почали надавати озброєння для захисту від ймовірного нападу Росії. Відтак, зі США прибув вже 9 літак з військовою допомогою. Там обіцяють, що це не кінець і підтримку збільшать. А країни ЄС президент закликав також збільшити допомогу. Адже Німеччина відмовляється постачати зброю для нашої держави.

Активно підтримує нас і Велика Британія. Пообіцяли передати Україні ракети для боротьби з російським флотом. Натомість Данія вирішила не поставляти нашій державі ракети Stinger. Це пояснили тим, що вони надто старі.

Не сидять осторонь і в Польщі. Там вже схвалили передачу ЗСУ нової партії військової допомоги. Україна отримає від держави-сусідки техніку для оборони.

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Литва раніше обіцяла передати Україні також і летальну зброю, якщо конфлікт ще більше загостриться.