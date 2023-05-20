Погрози та скиглення Росії не допомогли: розпочато формування авіаційної коаліції для України

Президент України Володимир Зеленський та політичне керівництво докладало максимальних зусиль, зокрема на зовнішньополітичній арені, аби союзники все ж наважилися на формування авіаційної коаліції для України. Про його початок повідомив міністр оборони України Олексій Резніком. Натомість видання Reuters написало, що західні країни уже ухвалили рішення щодо передачі винищувачів нашій державі.

Відтермінування цього рішення, як і деяких інших, було частиною тактики західних політиків. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман.

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Ейдман розповів, що деякі росіяни, які втратили зв'язок з реальністю, можливо, ще сподіваються на щось краще, але більшість – розуміє невідворотність розгрому Росії.

Він згадав російський анекдот, що коли б хто не гляну на Росію там відбувається одне й те саме: п'ють та крадуть. Зараз там п'ють з горя і крадуть за звичкою.

Страшилки Росії не сприймають серйозно

Росіяни розуміли, що Захід передасть всю необхідну зброю Україні, можливо, не одразу, але передасть. В Москві намагалися залякувати, зокрема ядерною зброєю, істерили. Особливо відзначилося "російське професійне опудало-лякало Дмітрій Мєдвєдєв". Однак серйозно вже ці страшилки ніхто не сприймає.

Нічого по суті зробити вони не можуть, лишається лише пити і красти, як зазвичай,

– додав Ейдман.

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Тактика Заходу

Нагадаємо, раніше головним аргументом відмови від передачі західних винищувачів Україні було посилання на можливе збільшення ескалації.

Однак люди, які раніше виступали проти постачання, не виступатимуть проти нього завжди. Адже справа в тактиці.

Тактика протидії путінській Росії на Заході – це не кавалерійський наскок, а поступове задушення. Вони не хотіли, боялися робити різкі рухи. Тому вони вирішили вживати всіх заходів покроково. Те ж саме було і з санкціями,

– пояснив соціолог.

Захід ухвалює рішення поступово і дивитися на реакцію Росії. Завжди в неї були лише безсильні погрози, отже західні політики зрозуміли, що допомогу можна посилювати. Вони це зробили саме в той момент, коли Путін виявився загнаним в глухий кут і продемонстрував своє безсилля. Тепер, крім безрезультатного чесання язиком, російські пропагандисти точно не зможуть нічого протиставити західній зброї, яку отримає України.

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