Дотиснути Путіна має не лише Україна: чи справді ми близько до закінчення війни

Україна останнім часом значно наблизилась до можливого завершення війни. Володимир Зеленський впевнений, що саме такі операції як "Павутина" сприяють цьому. Проте, щоб досягти такого результату, докладати зусилля має не тільки Україна.

Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко пояснив у розмові з 24 Каналом, яким чином необхідно здійснювати ефективний тиск на Росію. При цьому одною з найважливіших залишається у цьому процесі роль України.

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США мають ухвалити остаточне рішення

Буряченко наголосив, що потрібно говорити саме про примус Росії до миру. Проте йдеться не про пошук балансу між Києвом та Москвою, адже знайти його буде дуже важко.

Від агресії Росії страждають багато країн, які перебувають під певними ризиками – міграційними, економічними, продовольчими, політичними. Є дуже багато міжнародних акторів, на яких впливає розвиток цієї війни,

– пояснив він.

Насамперед це – країни Європи, але також, якщо йдеться про гуманітарний аспект, то і країни Азії, Близького Сходу та навіть Африки, адже через заблокований зерновий експорт України багато держав відчули продовольчу кризу.

Також США, в особі президента, мають, на думку політолога, ухвалити остаточне рішення, який вектор стратегічного розвитку вони бачать для себе пріоритетним. Або налагодження стратегічної співпраці з Росією, або виконання взятих на себе раніше зобов'язань в межах міжнародних угод про нестратегічне партнерство з Україною. Зокрема, Будапештського меморандуму.

Тому зараз сторонами формулюється балансний робочий варіант тиску на Росію різними інструментами,

– пояснив він.

З приходом в Білий дім Дональда Трампа ставлення США до Росії та війни в Україні принципово змінилось. Якщо раніше здійснювався тиск на Москву, зокрема, санкційний, та Київ отримував значну підтримку, то зараз Трамп не хоче витрачати ресурси на зовнішньополітичні напрямки, по яких США раніше взяли низку зобов'язань. І це стосується не тільки України.

Може змінитися парадигма НАТО

Європейські країни, за його словами, також шукають для себе межі діалогу в умовах взаємодії між Китаєм, Сполученими Штатами і Росією, яка несе для них загрозу.

Європа не має власних потужностей, щоб самостійно, без США, примусити Росію до справедливого миру. Найголовніше для неї – це превентивно забезпечити ненапад росіян на європейські країни. Тому що, чим ближче буде Росія та Україна до миру, тим більшими будуть ризики вторгнення Москви до Європи,

– наголосив Олексій Буряченко.

Також велике значення щодо безпекової ситуації в світі матиме саміт НАТО, який відбудеться в Гаазі. Зараз Північноатлантичний альянс має внутрішні суперечності щодо свого подальшого розвитку та, зокрема, підтримки України через позицію Трампа.

Тому присутність на саміті Володимира Зеленського може взагалі змінити парадигму НАТО. Навколо президента України може бути створена нова інституція на основі "коаліції охочих",

– припустив політолог.

Саме це об'єднання, на його думку, може забезпечити превенції миру через силу та примусити Росію не тільки до закінчення війни в Україні, але й стримати її у прагненні агресії щодо усього європейського континенту.

До слова, Володимир Зеленський наголосив, що після проведення операції "Павутина", росіяни нарешті усвідомили, що Україна може дати їм відсіч навіть на їхній території. За словами українського президента, "ми підійшли дуже близько до моменту, коли можна змусити Росію закінчити війну, принаймні зупинити її".

Водночас Зеленський впевнений, що нашій країні потрібна сильна допомога від США, які мали б об'єднатися з Європою для тиску на Кремль.