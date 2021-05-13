Обстріли житлових будинків: Україна передала ОБСЄ докази порушення перемир'я окупантами

Українська сторона проінформувала ОБСЄ про випадки порушень перемир'я з боку проросійських бойовиків. Усі кейси були вчинені ворог протягом останніх двох тижнів.

Україна представила звіт під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 12 травня. Свої слова українська сторона підкріпила фактами.

Важливо Доба на Донбасі: бойовики 8 разів порушили тишу та обстріляли автівку групи розмінування

Під час виступу українська місія продемонструвала слайди з картами-схемами, на яких були зафіксовані випадки застосування окупантами забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння, а також обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Звіт української сторони

25 – 27 квітня під артилерійські обстріли російських окупаційних військ потрапив житловий сектор у районі селища Водяне. Один з артилерійських снарядів влучив у житловий будинок.

під артилерійські обстріли російських окупаційних військ потрапив житловий сектор у районі селища Водяне. Один з артилерійських снарядів влучив у житловий будинок. 4 травня з мінометів та артилерійських систем великого калібру окупанти обстріляли лікарню у селищі Красногорівка. На щастя, ніхто з пацієнтів та працівників лікарні не постраждав.

з мінометів та артилерійських систем великого калібру окупанти обстріляли лікарню у селищі Красногорівка. На щастя, ніхто з пацієнтів та працівників лікарні не постраждав. 5 травня окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ поблизу Попасної на Луганщині. За попередньою оцінкою, у ході обстрілів використовувалися станковий гранатомет СПГ-9, міномети та протитанкові ракетні комплекси. Того ж дня ворог гатив поблизу Південного.

окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ поблизу Попасної на Луганщині. За попередньою оцінкою, у ході обстрілів використовувалися станковий гранатомет СПГ-9, міномети та протитанкові ракетні комплекси. Того ж дня ворог гатив поблизу Південного. 8 травня російські окупаційні війська обстріляли житловий масив у Мар'їнці із застосуванням протитанкової гармати Т-12 "Рапіра". У результаті було пошкоджено лінії електропередач, фасади будинків, гаражі та огорожі.

Також російські окупаційні сили вели провокаційний вогонь по спостережній групі СЦКК. 3 та 5 травня під час обстрілів окупантів пошкодили автомобіль ЗІЛ-131 спостережної групи "Маріуполь" поблизу населеного пункту Водяне. Обстріли велися з мінометів та артилерійських систем крупного калібру. У результаті 4 українських бійці отримали поранення.

Карти-схеми порушень перемир'я окупантами / Фото місії України в ОБСЄ

Окупанти активізувалися на Донбасі

Раніше керівник української сторони СЦКК Сергій Салкуцан заявив, що російські окупаційні сили збільшили обстріли із забороненого озброєння. Мовиться про 152-міліметрові та 155-міліметрові гармати.

Генерал також назвав основні напрямки напруженості. Серед них: