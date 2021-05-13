Обстріли житлових будинків: Україна передала ОБСЄ докази порушення перемир'я окупантами

Українська сторона проінформувала ОБСЄ про випадки порушень перемир'я з боку проросійських бойовиків. Усі кейси були вчинені ворог протягом останніх двох тижнів.
Джерело:"Укрінформ"
Україна представила звіт під час засідання Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ 12 травня. Свої слова українська сторона підкріпила фактами.
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Під час виступу українська місія продемонструвала слайди з картами-схемами, на яких були зафіксовані випадки застосування окупантами забороненого мінськими домовленостями важкого озброєння, а також обстріли цивільної інфраструктури та житлових будинків.
Звіт української сторони
- 25 – 27 квітня під артилерійські обстріли російських окупаційних військ потрапив житловий сектор у районі селища Водяне. Один з артилерійських снарядів влучив у житловий будинок.
- 4 травня з мінометів та артилерійських систем великого калібру окупанти обстріляли лікарню у селищі Красногорівка. На щастя, ніхто з пацієнтів та працівників лікарні не постраждав.
- 5 травня окупанти завдали ударів по позиціях ЗСУ поблизу Попасної на Луганщині. За попередньою оцінкою, у ході обстрілів використовувалися станковий гранатомет СПГ-9, міномети та протитанкові ракетні комплекси. Того ж дня ворог гатив поблизу Південного.
- 8 травня російські окупаційні війська обстріляли житловий масив у Мар'їнці із застосуванням протитанкової гармати Т-12 "Рапіра". У результаті було пошкоджено лінії електропередач, фасади будинків, гаражі та огорожі.
Також російські окупаційні сили вели провокаційний вогонь по спостережній групі СЦКК. 3 та 5 травня під час обстрілів окупантів пошкодили автомобіль ЗІЛ-131 спостережної групи "Маріуполь" поблизу населеного пункту Водяне. Обстріли велися з мінометів та артилерійських систем крупного калібру. У результаті 4 українських бійці отримали поранення.
Карти-схеми порушень перемир'я окупантами / Фото місії України в ОБСЄ
Окупанти активізувалися на Донбасі
Раніше керівник української сторони СЦКК Сергій Салкуцан заявив, що російські окупаційні сили збільшили обстріли із забороненого озброєння. Мовиться про 152-міліметрові та 155-міліметрові гармати.
Генерал також назвав основні напрямки напруженості. Серед них:
- Маріупольський,
- Світлодарський,
- Горлівка і Донецьк, що прилягають до Авдіївки.