Україна передасть Інтерполу дані про сотні російських найманців

Україна володіє даними про сотні проросійських бойовиків, які воювали на Донбасі. Всю цю інформацію найближчим часом передадуть Інтерполу.

Про це розповіла "слуга народу" Мар'яна Безугла. Вона очолює ТСК, яка займається розслідуванням операції із затримання представників ВПК "Вагнер".

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Нардепка зазначила, що наша розвідка має у своєму розпорядженні дані про сотні росіян, які є дотичними до злочинів проти нашої держави на Сході України. Тимчасова слідча комісія організує передачу цієї інформації в Інтерпол.

Чим займається Інтерпол

Джерело: "Вікіпедія"

Це міжнародна організація кримінальної поліції, членами якої є 194 країни світу. Щороку вони забезпечують фінансування на суму 59 мільйонів доларів. Інтерпол займається пошуком певних об'єктів та людей.

Щороку вони забезпечують фінансування на суму 59 мільйонів доларів. Інтерпол займається пошуком певних об'єктів та людей. Його працівники не можуть виконувати поліцейські функції на території країн-членів організації. Наприклад, не мають права заарештовувати чи носити та застосовувати зброю. Вони займаються лише координацією сил.

У 1990 році українські правоохоронці, ще до здобуття країною Незалежності, почали співпрацювати із закордонними колегами у рамках Інтерполу. Вже у 1992 році Україна стала членом організації.

Що цьому передувало

У липні 2020 року в Мінську затримали 33 бойовиків "Вагнера". Дехто з них воював проти України на Донбасі. Згодом у ЗМІ з'явилася інфомація про те, що "вагнерівці" у Білорусі – це частина операції українських спецслужб. Втім, хтось з Офісу Президента нібито "злив" інформацію. Через це у Верховній Раді створили ТСК для розслідування справи. Нещодавно комісія оприлюднила свої перші висновки. Вони свідчать про те, спецоперації не було. Натомість був спеціальний захід, аби спробувати витягнути певну кількість осіб з території Росії.