Україна переходить на стандарти НАТО: що буде змінюватись у веденні війни

Україна переходить на стандарти НАТО у веденні війни. Це передусім стосується питань логістики, й саме це є одним з головних критеріїв для перемоги.

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Сергій Грабський. Насправді практики НАТО не завжди актуальні для України.

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Україна відходить від лінійної логістики

Грабський розповів, що Україна ще не кардинально змінила підходи до військової логістики, але вже відходить від лінійної, що притаманна СРСР і Росії. Вона полягає в тому, що підрозділ має носити за собою усю номенклатуру ресурсів і забезпечуватись виключно військовими лініями постачання.

Поступово, хоч, на жаль, і дуже повільно, наша логістика переходить на протоколи НАТО. Ми можемо використовувати місцеві ресурси, де це дозволяє ситуація. Ми більш інтелектуально підходимо до питань забезпечення й ремонту техніки та озброєння,

– зазначив полковник запасу ЗСУ.

Він додав, що перед нами ще багато роботи. Та життя й Західна техніка змушують нас переходити до нових стандартів логістики. Зокрема, на Заході говорять, що війну саме логістика й економіка виграють. Щоправда, радянська інерція і спосіб мислення ще залишаються в нас, і це нам заважає.

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Успішні приклади операцій ЗСУ

За словами військового експерта, ЗСУ мають досвід проведення успішних операцій у цій війні. Це Харківщина, Херсонщина. Ці операції продемонстрували, як вести бойові дії з обмеженим ресурсом. Це так би мовити безконтактна й асиметрична війна.

"Ми не досягнемо технічного паритету з ворогом. Це фізично неможливо, з огляду на ресурсну базу, на яку ми спираємось. Однак ми можемо використовувати інші алгоритми ведення бойових дій і використовувати інші засоби ураження", – зауважив Грабський.

Як він зазначив, нам слід користуватись радянськими методами російської армії. Для цього нам і потрібна далекобійна зброя. Таким чином ми зможемо уражати другу і третю лінію противника. Здалеку вражати їхні місця скупчення живої сили й техніки.

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