Україна перехопила ініціативу в Чорному морі: у ВМС пояснили, чому це багато важить
Джерело:"Еспресо"
Україна вже перехопила ініціативу в Чорному морі. Наша держава диктує свої умови ведення бойових дій.
Про це заявив речник ВМС ЗСУ. Дмитро Плетенчук наголосив, можна говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі.
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"У цій справі ініціатива багато важить"
Спікер зауважив, сьогодні досить складно прогнозувати, що нас очікує в поточному році. Адже не слід списувати з рахунків наявний корабельний склад російського Чорноморського флоту. Агресор адаптується до нових викликів й реагує на них.
Відповідно нові операції з знищення ворожого флоту нам доводиться планувати більш детально та злагоджено,
– зауважив Плетенчук.
Водночас наголосив, що сьогодні Україна змогла перехопити ініціативу в Чорному морі.
Загалом можемо говорити про позитивну тенденцію наших дій у Чорному морі. Зокрема, можна констатувати, що ініціатива сьогодні на нашому боці. У цій справі ініціатива багато важить, оскільки з'являється можливість нав'язувати свої умови ведення бойових дій,
– підкреслив речник.
Додав, що станом на зараз у нас це виходить, однак, потрібно працювати надалі. Адже, за словами командувача ВМС ЗСУ, кожне судно під військовим прапором у Чорному морі для нас є законною ціллю.
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Плетенчук сказав, що саме змінило ситуацію
- Зауважимо, напередодні речник ВМС розповів, що під повномасштабної війни українські морські дрони кардинально змінили ситуацію в морі.
- Тож тепер російські загарбники вже не почуваються вільно.
- "Побачити їх (російські кораблі – 24 Канал) навіть на південь від Криму чи по центральній частині Чорного моря – вже велика рідкість. Тому так, ситуація змінилася, розклад змінився саме завдяки роботі українських морських дронів, мабуть, у першу чергу", – підкреслив Плетенчук.