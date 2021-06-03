Україна почала переговори з Іраном щодо катастрофи МАУ: що вимагатиме Київ

Україна 2 червня розпочала переговори з Іраном щодо збитого рейсу МАУ. Українська сторона наполягатиме на офіційному підтвердженні завершення слідства щодо винних в авіакатастрофі.

Також Україна вимагатиме деталей щодо стану судового слухання, якщо його розпочали. Про це розповів заступник генпрокурорки Гюндуз Мамедов.

До речі Атака на літак МАУ в Ірані була терактом, – Данілов

Переговори триватимуть 2 дні.

Як проходило розслідування авіакатастрофи в Ірані

Станом на кінець травня в МЗС зазначили, що іранська сторона досі не оприлюднила навіть імен підозрюваних. Хоча Тегеран повідомляв, що причиною збиття літака МАУ могла бути людська помилка.

Тегеран показав у лютому 2021 року технічний звіт щодо катастрофи. Проте офіційний Київ досі має чимало запитань до нього. Крім імен підозрюваних, Україні навіть не сказали мінімальної інформації щодо кваліфікацій, які інкримінують фігурантам.

Ба більше, правозахисники Human Rights Watch повідомляли, що Іран погрожував родичам жертв катастрофи. У Тегерані хотіли, аби близькі та рідні загиблих не спілкувались з іноземними ЗМІ.

Зауважимо, суд у Канаді постановив, що збиття літака МАУ в Ірані 8 січня 2020 року – умисний терористичний акт. Секретар РНБО Олексій Данілов підтримав таку позицію.

Літак авіакомпанії МАУ збили 2 ракетами над Тегераном 8 січня 2020. На борту були 176 осіб, ніхто не вижив.



Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу