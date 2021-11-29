Україна поділиться інформацією про держпереворот з іноземними партнерами, – Кулеба
Джерело:Брифінг Дмитра Кулеби
Україна серйозно ставиться до доступної інформації про можливий держпереворот. Саме тому планує поділитися нею з іноземними партнерами.
Відповідну заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав у зверненні 29 листопада.
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Кулеба заявив, що Україна розповість про держпереворот партнерам
Міністр пояснив, "коли мовиться про гібридну війну, зовнішній військовий тиск супроводжується дестабілізацією країни всередині". Очільник МЗС також додав:
- "ми дивимося дуже серйозно наявну в нас, уряду України, інформацію;
- на цьому етапі, коли мова йде про потенційний переворот в Україні, ми залишаємо дуже пильними".
Наші правоохоронні органи перевіряють цю інформацію і ми звичайно надамо нашим партнерам оновлені дані, як тільки їх отримаємо,
– пояснив Дмитро Кулеба.
Дипломат також додав – якщо Росія спробує вдатися до останнього заходу військової наступальної операції, то це, "безсумнівно, супроводжуватиметься систематичними і зухвалими спробами дестабілізувати Україну зсередини всіма можливими засобами".
Ба більше, Кулеба запевнив, що:
- українська армія користується повагою й довірою у суспільстві;
- керівництво армії віддане захисту суверенітету й демократично обраного уряду.
Коротко про ймовірну організацію державного перевороту в Україні
- 26 листопада під час пресмарафону Володимир Зеленський заявив, що в Україні обговорювали державний переворот та спробу скинути чинну владу.
- Глава держави вказав, що організатори, буцімто, намагаються втягнути Ахметова у ці плани. Зокрема мали залучити мільярд доларів. Олігарх заявив, що усе що сказане – неправда.
- Після цього Джо Байден заявив, що такі відомості його турбують. Глава Білого дому сказав, що США підтримує територіальну цілісність України та здатність керувати своєю державою.
- У СБУ 29 листопада заявили, що здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення влади. Прессекретар СБУ Артем Дехтяренко заявив, що справу відкрили "за фактом готування окремими громадянами України та Росії дій з метою захоплення державної влади".