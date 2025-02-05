Україна не може повернути всі свої території сьогодні, – Зеленський

Президента України попросили сказати, яка його позиція щодо можливої втрати територій. Це відбулося під час інтерв'ю Пірсу Моргану. Він відповів, що ніколи не визнає окуповані землі російськими.

Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського. За словами гаранта, Україна готова до завершення гарячої фази війни, бо хоче миру як ніхто у світі. Задля цього він готовий сісти за стіл переговорів з Путіним.

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Що думає Зеленський про потенційну втрату територій

Він підкреслив: не визнає окуповані території російськими. Але й повернути їх зараз неможливо.

Сьогодні ми не можемо повернути всі наші території. Ми адекватні, ми не можемо втрачати мільйони людей,

– чітко сказав президент.

Україна ніколи не визнає окуповані території такими, що належать до складу Росії. Хай хто б цього хотів – Путін чи хтось інший.

"Ми не можемо ні порушувати присягу, яку ми давали людям, які віддали своє життя заради нас у цій війні. Ми не можемо порушувати конституцію і ми не можемо визнавати окуповані території російськими", – пояснив Зеленський.

Для Києва це принципове питання, адже не може бути компромісу в суверенітеті держави. Наразі Захід дає недостатньо підтримки, щоб вигнати Путіна з окупованих територій. Але ці землі точно повернуть.

Далі Зеленський повторив те, про що говорив уже раніше: повертати території треба не тільки військовим чином, але й дипломатичним шляхом.

"Ми повернемо нашу землю, тому що ми маємо рацію і ми не порушили жодного аспекту в міжнародному праві. Морально в будь-якому разі ми абсолютно праві в цій ситуації, тому все повернеться, обов'язково. Якщо наші партнери допоможуть тиснути на Путіна", – уточнив лідер держави.

Він вірить, що Трамп відіграє свою роль у цьому процесі, "зробивши багато кроків вперед". Але до цього має долучитися увесь світ. Утім, зараз не всі лідери готові тиснути на Путіна.