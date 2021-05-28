Україна поки не відкликатиме посла з Білорусі: Кулеба пояснив, чому

Із відкликанням з Мінська посла України в Білорусі Ігоря Кизими виникають труднощі. Тому Київ наразі цього не робитиме.

Загалом відкликати посла не є проблемою. Це теж жест. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Чому тоді посла не відкликають

За словами Кулеби, є дуже багато гуманітарних питань, якими треба займатись.

У нас посол не займається політичним діалогом із Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями,

– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що наразі в Білорусі перебуває багато українців, які приїхали на лікування:

Зокрема, 26 громадян України – на операціях в Білорусі. Кулеба зауважив, що серед них 10 вже на зв'язку з посольством.

Ще близько 160 людей стоять в черзі, невдовзі мають їхати.

Що сталось у Білорусі