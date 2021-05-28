Україна поки не відкликатиме посла з Білорусі: Кулеба пояснив, чому

28 травня 2021 , 07:26
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Джерело:

"Право на владу" на 1+1

Із відкликанням з Мінська посла України в Білорусі Ігоря Кизими виникають труднощі. Тому Київ наразі цього не робитиме.

Загалом відкликати посла не є проблемою. Це теж жест. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Чому тоді посла не відкликають

За словами Кулеби, є дуже багато гуманітарних питань, якими треба займатись.

У нас посол не займається політичним діалогом із Білоруссю. Він займається гуманітарними питаннями,
– зазначив Кулеба.

Міністр додав, що наразі в Білорусі перебуває багато українців, які приїхали на лікування:

  • Зокрема, 26 громадян України – на операціях в Білорусі. Кулеба зауважив, що серед них 10 вже на зв'язку з посольством.
  • Ще близько 160 людей стоять в черзі, невдовзі мають їхати.  

Що сталось у Білорусі

  • Пасажирський літак Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса, примусово посадили в аеропорту Мінська. Рейс начебто "замінували", хоча ніякої вибухівки так і не знайшли.
  • Цікаво, що на борту перебував засновник опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич та його дівчина Софія Сапега. Пару затримали. Журналіст помітив, що за ним стежили ще перед вильотом з Афін.
  • Сапегу взяли під варту за звинуваченнями у кримінальній справі. Мати Протасевича повідомляла, що той перебуває у важкому стані у лікарні. Білоруська влада опублікувала відео, на якому Протасевич говорить, що насправді він нібито у СІЗО. Хоча на відео видно садини на обличчі хлопця.
  • ЄС та США заявили, що готуватимуть санкції проти Білорусі. ЄС заборонив білоруським авіакомпаніям літати на свою територію.
  • Україна теж відреагувала на інцидент. Держава закрила авіасполучення з Білоруссю.
Автор: Ольга Музика