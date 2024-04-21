Україна матиме покращений оперативне становище до червня 2024 року, – ISW

Аналітики написали, що російське військове командування може розглянути суттєві зміни у великомасштабній наступальній операції, яку планувало почати в червні. Проте все ще може тривати за планом.

Аналітики ISW вважають, що до червня 2024 року ЗСУ матимуть суттєво покращене оперативне становище. Цьому є декілька пояснень.

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Що відомо про становище України до червня 2024 року

Українські сили, ймовірно, залучать достатню безпекову допомогу США для придушення російських наступальних операцій у червні 2024 року,

– заявили аналітики.

Вони зауважили, що очільник української розвідки Кирило Буданов говорив, що саме червень є ймовірним місяцем, коли ворог почне очікуваний великомасштабний літній наступ.

Аналітики проаналізували, що окупанти, ймовірно, дійшли до висновку, що ЗСУ не зможуть захиститись від поточних і майбутніх наступальних операцій Росії через затримки або повне припинення військової допомоги США. Саме це припущення, ймовірно, було невіддільною частиною оперативного планування Росії на це літо.

"Російські війська створювали резерви оперативного та стратегічного рівня для підтримки своїх очікуваних літніх наступальних зусиль, проте, ймовірно, робили це, виходячи з припущення, що навіть погано навчені та погано оснащені російські війська можуть наступати проти українських сил, які не мають необхідних грошей, артилерійських та зенітних боєприпасів", – зауважили в ISW.

Там пояснили, що Україна розв'язує питання проблеми у людській силі та, припускають, продовжить проводити ротації для відпочинку та поповнення підрозділів. Проте в ISW відзначають, що потрібен час, щоб ці зусилля дали масштабний ефект.

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Окрім того, українські офіційні особи раніше говорили, що Росія, найімовірніше:

цього літа продовжить наступальні операції, які спрямовані на захоплення решти Донецької та Луганської областей,

також може спробувати наступати для захоплення Харкова.

Українські сили з покращеним матеріально-технічним забезпеченням та особовим складом, які, ймовірно, утримуватимуть лінію фронту у червні 2024 року, підірвуть цю оперативну мету одночасних російських наступальних операцій на ширшому фронті,

– запевнили аналітики.

За їхніми даними, ймовірно, російському військовому командуванню доведеться задуматися про те, чи: