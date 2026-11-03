Росіяни бояться нових черг на заправках: як ігнорування ініціативи Трампа обернулося новими ударами по НПЗ

Російський опозиційний журналіст Майкл Накі в ексклюзивному аналітичному розборі для 24 Каналу пояснив нову фазу української кампанії проти нафтогазової інфраструктури РФ.

Російські нафтопереробні заводи опинилися під новою хвилею українських атак, масштаби яких дедалі важче приховувати навіть місцевій владі. На тлі цього Кремль змушений реагувати не лише на втрати нафтової галузі, а й на ризик перебоїв із пальним усередині країни.

Водночас навколо українських атак розгортаються політичні маневри: у Вашингтоні публічно висловлюють занепокоєння, а Росія вкотре демонструє, що не збирається дотримуватися жодних домовленостей. Російський опозиційний журналіст і блогер Майкл Накі в авторському огляді, який публікує 24 Канал, пояснив, чому українські удари стали руйнівнішими, як Москва зірвала "енергетичне перемир’я" та якою є справжня позиція США щодо цієї кампанії.

Москва зірвала енергетичне перемир'я, а Київ відновив удари

Масована атака на російські НПЗ стала прямою відповіддю на політичні маніпуляції та чергові акти терору проти мирного населення України. Удар по Новокуйбишевську відбувся одразу після того, як російські війська атакували залізничний вокзал у Дніпрі (тоді загинуло 15 осіб) та центр Чернігова (загинули дві підлітки).

Нещодавня публікація Wall Street Journal про те, що Київ нібито погодився призупинити удари до закінчення виборів у США під тиском адміністрації Дональда Трампа, виявилася хибною. Українське керівництво не віддавало такого наказу і не погоджувалося на ці умови. Менш ніж через добу після виходу статті у WSJ українські дрони показово рознесли російський завод.

Єдина реальна пауза в цій кампанії тривала близько 72 годин. Вона сталася після того, як 11 жовтня Дональд Трамп в односторонньому порядку оголосив "енергетичне перемир'я". Україна тимчасово призупинила удари, очікуючи на дії Москви.

Проте Росія повністю проігнорувала цю ініціативу – вже за кілька годин після заяви Трампа російські війська вдарили крилатою ракетою по харківській ТЕЦ-5. Після цього стало остаточно зрозуміло, що жодних домовленостей з агресором бути не може.

Українські дрони переходять до системного знищення російських НПЗ

Останні атаки на російські нафтопереробні заводи демонструють якісну зміну в підходах українських сил. Якщо раніше удари завдавалися переважно по окремих ректифікаційних колонах, що дозволяло росіянам з часом відновлювати виробництво, то тепер підприємства зазнають критичних, системних руйнувань.

Яскравим прикладом цієї нової тактики стали події у Нижньогородській та Самарській областях. У Кстово місцевий НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" зазнав серйозної атаки, яка викликала масштабні порушення в роботі підприємства. Місцева влада в особі губернатора Гліба Нікітіна була змушена визнати "значні пошкодження" об'єкта.

Цікаво, що росіяни відчули наслідки атаки буквально – жителі почали помічати краплі нафтопродуктів на автомобілях та інших поверхнях.

Ситуація виявилася настільки критичною, що уряд області офіційно закликав автомобілістів не створювати ажіотаж на заправках і навіть залучив волонтерів для контролю ситуації на АЗС, побоюючись паливного колапсу.

Ще більш показовим став удар по Новокуйбишевському НПЗ, де було зафіксовано одразу 11 точок загоряння. Український виробник далекобійних дронів Firepoint відкрито підтвердив, що атака була здійснена їхніми безпілотниками FP-1. Російський віцепрем'єр Олександр Новак був змушений визнати факт атаки на три НПЗ та один газохімічний комплекс, хоча й намагався применшити масштаби катастрофи.

Російська сторона, повіривши у власну безпеку на тлі політичних чуток, виявилася абсолютно не готовою до масованого застосування накопиченого арсеналу, який тепер знищує заводи ледь не під корінь. Це означає початок справжнього кінця для російської нафтопереробної галузі.

Вашингтон не перешкоджає ударам, попри публічне занепокоєння

Цікавою є справжня реакція Сполучених Штатів на продовження українських атак по російській нафтовій інфраструктурі. Попри публічні заяви та занепокоєння, які здебільшого розраховані на внутрішню американську аудиторію, реальна позиція Вашингтона виглядає інакше.

Американські чиновники в кулуарах реагують на знищення російських НПЗ "знизуванням плечей". Ба більше, Центральне розвідувальне управління США (ЦРУ) продовжує стабільно передавати Україні розвіддані про розташування російських засобів протиповітряної оборони. Саме ця інформація відіграє ключову роль в успішному плануванні та реалізації кампанії дальніх ударів українськими безпілотниками.

Україна, зі свого боку, обрала прагматичну інформаційну стратегію. Офіційний Київ продовжуватиме методично знищувати російську нафтову інфраструктуру, даючи чітку та виправдану відповідь на кожен російський удар по українських містах.

Атаки на НПЗ продовжуються: дивіться відео