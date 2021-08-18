Україна поскаржилась в Гаагу на незаконне переміщення з Криму у Росію майже 300 ув'язнених

З Криму окупанти незаконно перемістили до Росії 275 ув'язнених українців. У відповідь Україна поскаржилася до Міжнародного суду.

Інформацію про це отримали під час досудового розслідування за фактом порушення Кримінального кодексу України. Мовиться про статтю щодо порушення законів та звичаїв війни.

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За словами прокурора АРК і Севастополя Ігоря Поночовного, це – українці, яких засудили на тимчасово окупованій території та відвезли відбувати покарання до Росії.

Окрім того, серед них є люди, які перебувають у місцях несвободи на території окупованого півострова. Однак їх перемістили у Росію, щоб продовжити кримінальні переслідування.

Права кримських ув'язнених повсякчас порушують

У повідомленні також мовиться, що кримські ув'язнені – одна з найбільш незахищених верств населення.

Їхні права окупанти постійно порушують. Зокрема, бранцям не надають належної медичної допомоги та переміщують у віддалені регіони Росії для відбування покарання.

Саме тому прокуратура Криму, Українська Гельсінська спілка та Регіональний центр прав людини направили повідомлення до Офісу прокурора Міжнародного Кримінального суду. У документі містяться доказали воєнного злочину у Криму.

В Україні запустили проєкт "Незламні"

У травні 2021 року в Україні запустили проєкт "Незламні".

Його метою було підтримати бранців Кремля, – українців та кримських татар, яких Росія незаконно заарештувала на території окупованого Криму.

У межах проєкту опублікували листи політв'язнів, написаних із в'язниць.

Заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що "ми хочемо донести до громадськості історії наших мужніх людей – бранців Кремля, їх переживання та думки, мрії та надії".