Маємо не від кого не залежати: Огризко пояснив, яка зброя потрібна Україні і де її взяти

Україна сьогодні дуже потребує ракети-перехоплювачі для того, щоб захиститися від ворожих атак. Однак тільки цієї зброї нашій країні недостатньо, щоб протистояти росіянам.

Міністр закордонних справ України (2007 - 2009) Володимир Огризко у розмові з 24 Каналом наголосив, яке саме озброєння надважливе для України і де його взяти. Також Володимир Зеленський анонсував, що у 2025 році наша країна вироблятиме сотні тисяч дронів-перехполювачів.

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Як Україна може змінити хід війни?

Огризко підкреслив, що Україні паралельно потрібні і ракети-перехоплювачі, і далекобійна зброя.

Нам потрібно убезпечити своє небо від цих варварів, а також Україні необхідно отримати можливість накрити їх вже зі свого боку,

– відзначив ексміністр закордонних справ.

Проте якщо нам надають далекобійну зброю, наприклад, США, то вони зазвичай ставлять умову – не бити нею по території Росії, як це було за часів президенства Джозефа Байдена.

А де гарантія того, що Дональд Трамп, передавши Україні далекобійні ракети не скаже, що не можна ними бити по Москві чи Санкт-Петербургу? Тому, на думку Огризка, нам треба мати свою зброю і ні від кого не залежати.

В той момент, коли, "добрі" ракети радіусом у 1000 кілометрів полетять на європейську частину території Росії і будуть там знищувати все до щебеню, тоді у нас буде можливість змінювати ситуацію на полі бою. Тому що, поки існують ланцюги постачання, до тих пір війна триватиме,

– впевнений він.

У схожій ситуації можуть опинитися європейські країни, які, дивлячись на відносини США та України, мають все більше сумніви, чи можна довіряти Вашингтону. Зокрема, Велика Британія та Німеччина уклали нову угоду, що є найбільшою з часів Другої світової війни, щодо взаємної оборони та розроблення нової ракетної системи.

Це дуже гарна новина, тому що нарешті ми підходимо до створення механізмів, коли європейські країни будуть захищати одна одну як на двосторонньому рівні, так і, ймовірно, невдовзі – на багатосторонньому,

– підкреслив Володимир Огризко.

Формується, за його словами, європейська система безпеки. Велика Британія є ядерною країною, Німеччина – ні. Вони можуть взаємно допомагати одне одному в разі російської агресії. Німці, умовно, можуть виставити 500 тисяч сил бундесверу, а британці закривають їх своїми ядерними потужностями.

Цей союз може розширитися, припустив ексміністр закордонних справ, і сформувати європейський блок, до якого Україна може бути долучена автоматично. Однак Київ має поставити питання руба та бути серед тих, хто доєднається до цих союзів, можливо, спочатку двосторонніх, які потім можуть збільшитися до нового міні-НАТО в Європі.

Нагадаємо, що перші українські далекобійні ракети можуть з'явитися на фронті вже до кінця липня. Виробництво кількох сотень українських ракет дальнього радіуса дії профінансувала Німеччина. Також вона може надати Україні сучасні системи озброєння, що здатні бити у глибокий тил Росії – по аеродромах, складах, командних пунктах і літаках.