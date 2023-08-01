Збільшили виробництво у 2 рази: Світан оцінив ракетні запаси Росії

Ворог став частіше обстрілювати територію України. Лише за останню добу окупанти атакували Кривій Ріг, Херсон, Харків, Краматорськ.

Інтенсивність обстрілів окупантів може бути пов'язана зі збільшенням кількості виробництва ракет. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Україна має механізм уражання російських ракет

Ворог зараз відновлює недоторканий запас ракет, який витратив за минулий рік, обстрілюючи Україну.

Росіяни сьогодні виготовляють ракет більше у 2 рази, ніж навіть рік тому. Проте в них кінцеве виробництво. Вони можуть випускати усіх видів ракет – до 100 на місяць,

– підкреслив військовий експерт.

Деякі російські ракети "з коліс", безпосередньо з виробництва відправляють обстрілювати Україну. Адже окупанти поставили собі завдання щодня працювати по нашій території.

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"В цьому сенсі це є геноцидом українського народу, тому що окупанти б'ють житловим забудовам", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

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Оскільки кількість ракет, які виготовляють окупанти, кінцева, в України є механізм, щоб довести до 90 – 95% ураження об'єктів, що літають, нашою системою ППО та прикрити країну. Інших варіантів в України немає.

"Але це вже залежить від наших партнерів. Чи будуть вони готові поділитися з нами системами ППО. Проте ті жертви, на які зараз йде Україна, мають подвигнуть наших союзників надати нам свої системи", – зазначив Роман Світан.

Що відомо про обстріли України за минулу добу

Протягом минулої доби окупанти піддали потужним обстрілам регіони України. 31 липня в Кривому Розі внаслідок влучання зруйнована частина дев'ятиповерхівки. Через влучання в будинок, четверо людей загинуло. А 53 людини поранені, зокрема три дитини.

Вранці 31 липня також почалися обстріли Херсону та області. В центрі міста загинув комунальник і також є поранені. В мікрорайоні Корабел 65-річний чоловік отримав поранення несумісні з життям. Також з-під завалів в Бериславському районі витягли тіло жінки.

Крім того, росіяни обстріляли Краматорськ. Пошкоджено адмінбудівлю та підприємство.

А проти ночі 1 серпня Харків було атаковано дронами, через що зайнялась пожежа у навчальному закладі. Також відбулось влучання на території спорткомплексу, що призвело до його пошкодження. Є поранений.