Україна повернула додому з полону ще 22 українських воїнів

Україна змогла повернути на рідну землю з російського полону ще 22 українських воїнів. Наймолодшому захиснику 23 роки.

Серед звільнених є поранені. Варто зауважити, що українська розвідка попереджала про те, що РПЦ у липні знову готувала таємну передачу Угорщині українських полонених.

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Що відомо про повернення захисників

Сьогодні (7 серпня – 24 Канал) повернули додому з полону ще 22 українських воїнів. Це бійці ЗСУ, з них два офіцери, військовослужбовці рядового та сержантського складу. Вони брали участь у боях на різних напрямках, серед звільнених є поранені,

– заявив Андрій Єрмак.

Глава Офісу Президента також пояснив, що найстаршому виповнилося 54 роки, наймолодшому – 23 роки.

"Усі визволені пройдуть курс фізичної та психологічної реабілітації, реінтеграції та отримають необхідне лікування за підтримки фахівців-медиків", – заявив посадовець.

Україна повернула додому воїнів / Фото з телеграму Андрія Єрмака, Координаційного штабу, СБУ

Україна повернула додому 22 захисників: дивіться відео

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими запевнили, що захисники та захисниці України традиційно відразу отримують набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.

Україна повернула з полону 2 дітей і 45 полонених бійців

Україна 6 липня 2023 року змогла повернути додому ще 45 українських воїнів, які перебували в російському полоні.