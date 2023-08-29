Україна повернула тіла ще 84 полеглих захисників

В Україну 29 серпня вдалося повернути тіла 84 загиблих Героїв з тимчасово окупованих територій. Після ідентифікації їх передадуть сім'ям, аби вони могли гідно та з почестями поховати захисників.

Зазначимо, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.

Дивіться також У Києві почалася церемонія прощання з легендарним пілотом "Джусом"

У День пам'яті захисників України вдалося повернути Героїв

У вівторок, 29 серпня, відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання,

– повідомили у Мінреінтеграції.

Повернення загиблих Героїв: останні новини

Мінреінтеграції 4 серпня повідомило, що вдалося повернути тіла ще 44 загиблих українських захисників. Репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців відбулася із тимчасово окупованих територій України.

У липні Україна також змогла повернути тіла загиблих українських військових. Мовиться про 62 Героїв, з яких четверо загинуло у російському полоні через поранення, хвороби та неналежний медичний догляд.

12 липня Мінреінтеграції також змогло повернути тіла 19 захисників, які загинули у російському полоні. Ці військовослужбовці потрапили у полон й загинули у ньому через поранення або неналежний догляд.

Україні вдалося повернути тіла українських захисників, які загинули під час теракту в Оленівці. Це вдалося зробити ще у жовтні 2022 року, проте розголосу уу медіа це набуло лише у липні. Наразі проводять усі необхідні експертизи, встановлюють ДНК, аби сім'ї Героїв могли гідно їх поховати.

У червні Мінреінтеграції повернуло на Батьківщину 51 загиблого захисника. Їхні тіла були на тимчасово окупованих територіях.

В Україні працює гаряча лінія Уповноваженого зі зниклих безвісти: 0 800 339 247. У вихідні повідомлення приймаються у вайбері й телеграмі за номером: (095) 896-04-21.