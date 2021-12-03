Україна презентувала в ОБСЄ наступні кроки в рамках Кримської платформи

У Стокгольмі триває 28 Міністерське засідання глав дипломатичних відомств країн ОБСЄ. На його полях провели й окремий захід щодо Кримської платформи.

Його назва – "Кримська платформа: Рух вперед". А провів його 2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, у листопаді Працює 24 на 7, – Верещук запевнила, що робота Кримської платформи не зупинилась

Україна представила в ОБСЄ подальші кроки у межах Кримської платформи

Дмитро Кулеба в ОБСЄ представив елементи довгострокової програми роботи Кримської платформи, зокрема й спільних дій країн-учасниць. Мовилося про 5 пріоритетних напрямів, а саме:

Розробка сучасної політики невизнання спроби анексії.

Посилення ефективності санкцій.

Налагодження швидкої та скоординованої міжнародної реакції для захисту прав людини, захисту української та кримськотатарської ідентичності, культурної спадщини у Криму.

Дослідження економічних збитків від окупації та моніторинг стану довкілля.

Розвиток експертної дипломатії та співпраці МЗС з Експертною мережею Кримської платформи.

Установчий саміт Кримської платформи у Києві був історичною подією. Нині ми активно розвиваємо його успіх та перетворюємо Кримську платформу на постійний та впливовий формат,

– наголосив Кулеба.



Учасники заходу "Кримська платформа: Рух вперед" у Стокгольмі / Фото МЗС України

Зауважимо, співорганізаторами заходу "Кримська платформа: Рух вперед" під час 28 Міністерського засідання глав дипломатичних відомств ОБСЄ разом з Україною були чимало країн: Албанія, Болгарія, Канада, Хорватія, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Грузія, Німеччина, Ірландія, Італія, Латвія, Литва, Чорногорія, Нідерланди, Норвегія, Словаччина, Швейцарія, Румунія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки.

Що таке Кримська платформа Установчий Києві 23 серпня 2021 року. На заході були делегації різного рівня з 46 країн.



Кримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму, посилення санкцій проти Росії, боротьби з наслідками окупації українського півострова Росією, а також і задля захисту прав кримських татар. Установчий саміт Кримської платформи відбувся уКримська платформа працюватиме для невизнання будь-якої зміни міжнародно-правового статусу Криму, посилення санкцій проти Росії, боротьби з наслідками окупації українського півострова Росією, а також і задля захисту прав кримських татар.

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