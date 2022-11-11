Україна прийде до всіх своїх, – звернення Зеленського в історичний день повернення Херсона

Наші захисники 11 листопада зайшли в Херсон. Президент Володимир зеленський ввечері опублікував традиційне звернення до українців.

Глава держави зазначив, що сьогодні – історичний день, повідомляє 24 канал. Адже Україна повертає свій Південь, свій Херсон.

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Зеленський розповів, що відбувається в Херсоні

Президент зауважив, що станом на 19:30 наші оборонці перебувають на підступах до Херсона.

Залишається ще зовсім трохи, і починаємо заходити. Але спеціальні підрозділи вже в місті. Херсонці чекали. Ніколи не відмовлялися від України. Надія на Україну завжди виправдовується, і Україна завжди повертає своє,

– додав Зеленський.

Він зазначив, що щасливий бачити, як люди, попри всі загрози, репресії та знущання окупантів, берегли українські прапори та вірили в Україну.

"І навіть коли ще місто не повністю очищене від ворожої присутності, самі херсонці вже прибирають із вулиць і будівель російську символіку та будь-які сліди перебування окупантів у Херсоні", – заявив глава держави.

За його словами, так само було й в усіх інших містах, звільнених нашими захисниками. Так само буде і в тих населених пунктах, які ще очікують на повернення ЗСУ.

"Україна прийде до всіх своїх людей. Завдяки нашій міцності на полі бою та в дипломатії ми відновимо територіальну цілісність нашої держави. Дякую кожному воїну й кожному підрозділу Сил оборони, які забезпечують зараз проведення цієї наступальної операції на Півдні", – наголосив президент.

Він додав, що дякує абсолютно кожному – від рядових до генералів:

Збройним Силам,

розвідці,

Службі безпеки України,

Нацгвардії та усім, хто наближав сьогоднішній день для Херсонщини.

"Усі прізвища героїв ми назвемо скоро. А їх іще скоріше чекають нагороди", – зауважив глава держави.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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У Херсоні скоро почнуться стабілізаційні заходи

Президент розповів, що невдовзі після того, як Сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, як це було всюди. Фахівці послідовно знешкоджуватимуть небезпеки.

Перше – міни. Окупанти залишили дуже багато мін і вибухівки, зокрема на життєво важливих об'єктах. Будемо очищувати. Дуже важливо: зараз, коли розмінування ще навіть не почалося, ми не можемо забезпечити доступ представників ЗМІ в Херсон,

– зазначив Зеленський.

Він додав, що треба розмінувати хоча б базові комунікації та перевірити основні об'єкти.

"Будемо повертати всі умови нормального життя – настільки, наскільки це можливо. Одразу за нашими оборонцями йдуть поліцейські, сапери, рятувальники, енергетики... Повертається медицина, зв'язок, соціальні послуги... Повертається життя", – пояснив глава держави.

Також президент окремо звернувся до російських солдатів, найманців і колаборантів, яких кинули в Херсоні та інших містах Півдня.

"Єдиний шанс на порятунок для вас – це здатися в український полон. Ми гарантуємо ставлення до вас згідно із законом і міжнародними нормами. І тим російським військовим, хто перевдягнувся в цивільне і десь там ховається, хочу сказати, що ви не сховаєтесь. Все одно знайдемо. Не затягуйте це", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що добровільно прийти в український полон – це єдиний варіант для всіх окупантів.

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Президент провів засідання Ставки

Зеленський розповів, що 11 листопада провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Перше й основне – це ситуація на передовій, звичайно, з наголосом на розвитку подій на півдні. Але ми не зменшуємо уваги й до інших напрямків. Всюди рухаємося, всюди зміцнюємо позиції. Тримаємо рубежі на Донеччині,

– зазначив глава держави.

Він додав, що окремо на Ставці розглянули ситуацію в енергетиці та перебіг відновлювальних робіт.

"Минулої ночі окупанти завдали чергового удару по нашій критичній інфраструктурі. Саме через це в частині країни сьогодні вранці та вдень довелося застосувати аварійні відключення електрики. Але в більшості міст і районів вдалося повернутися до графіка стабілізаційних енергообмежень", – зауважив глава держави.

Триває максимально активна робота, щоб посилити можливості України захищати небо й відновити все те, що окупанти, на жаль, зруйнували.

"Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Поінформував його щодо ситуації в Херсоні, загалом на фронті. Подякував за чергові кроки в оборонній підтримці, погодили розвиток такої нашої співпраці", – додав Зеленський.

Під час розмови також обговорили підготовку до саміту "Великої двадцятки". За словами президента, очевидно, що Росія не думає про мир.

"Черговий терористичний удар по Миколаєву, знищення російською ракетою житлового будинку – це чіткий доказ того, що насправді хвилює Росію: не як прийти до миру, а як завдати найболіснішої шкоди... Не як почати справжні переговори, а як влучити ракетою чи дроном у щось в Україні так, щоб українці страждали", – наголосив глава держави.

Він заявив, що Україна та світ мають силу, щоб покарати терористів за все скоєне й повернути мир на наших умовах.

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Україна збирає на флот морських дронів

Зеленський розповів, що на фандрейзинговій платформі United24 розпочався збір коштів для створення флоту морських дронів.

Я анонсував, що це буде. Отже, тепер кожен – і не тільки в Україні, а й в інших країнах – може долучитися до будівництва першого у світі флоту морських дронів. Того, що може дати безпеку нашій морській акваторії,

– зауважив президент.

Він додав, що перший морський дрон, на який зібрали гроші менш ніж за годину, назвали "Херсон", що цілком логічно.

"Другий морський дрон ми назвемо "Севастополем". Вірю, що все це наближає й час звільнення нашого Криму", – заявив глава держави.

Зеленський сьогодні також зустрівся з литовською делегацією на чолі зі спікеркою Сеймасу Литви. За його словами, доволі символічно, що її звуть Вікторією.

"І саме в такий день вона в нас. Подякував литовським друзям за допомогу, за оборонну підтримку, яку одержуємо від початку російського вторгнення. Обговорили широкий спектр тем: і подальшу взаємодію в обороні, і нашу відбудову, європейську та євроатлантичну інтеграцію України", – зазначив президент.

Він додав, що сьогодні з російського полону звільнили ще 45 українських захисників, усі – бійці Збройних Сил, солдати та сержанти. Про всіх військових, які досі перебувають в полоні, пам'ятають. Кожного та кожну з них повернуть.

"Наша команда – Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Лубінець та інші – працює кожного дня, щоб звільнити всіх наших людей із російського полону. Щиро дякую всім, хто дбає про Україну! Слава кожному, кожній, хто воює за свободу! Вічна пам'ять усім, чиє життя забрали окупанти. Слава Україні!" – підсумував глава держави.

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