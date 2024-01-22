Україна продовжить діяти глибоко всередині Росії: Буданов назвав мету

Росія на постійній основі відчуває на собі наслідки війни, розв'язаної нею. Кирило Буданов наголосив, що Україна надалі діятиме глибоко всередині країни-агресорки.

Таку заяву глава Головного управління розвідки МО зробив в інтерв'ю. Він зазначив, що Україна надалі робитиме те, що робить зараз.

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Удари всередині Росії не зупиняться

Як зазначають журналісти, цього тижня українські безпілотники долетіли до Санкт-Петербурга та завдали удару по нафтовому терміналу. А ще атакували пороховий завод і нафтобазу у Брянській області, що на північ від кордону з Україною.

У виданні звернули увагу, що така тактика нашої держави часом дратує західних прихильників. У декого існує страх, що Кремль може жорстко відповісти, завдавши ядерного удару.

Водночас, пишуть журналісти, Кирила Буданова ці побоювання не хвилюють. Він пообіцяв, що Україна продовжить виконувати свою роботу в глибині Росії, щоб саботувати військову машину Владіміра Путіна.

Ми не передбачаємо якихось кардинальних змін у найближчому майбутньому. Все, що ми робили, ми будемо робити і надалі,

– наголосив Буданов.

Яким буде 2024 рік для України

Кирило Буданов у тому ж інтерв'ю зазначив, що 2024 рік буде роком випробувань для нашої держави. Він, аналізуючи події минулого року, зазначив, що контрнаступ ЗСУ триватиме.

Сказати, що все добре – неправда. Сказати, що є катастрофа – теж неправда,

– прокоментував контрнаступ ЗСУ глава ГУР МО.

Робити прогнози щодо ситуації на фронті у 2024 році Кирило Буданов відмовився. Він лиш висловив сподівання, що успіх нашої держави цьогоріч буде більшим, ніж в окупантів.

Також глава української розвідки зазначив, що наші військові зможуть стримати російських загарбників. Адже наша держава за цей час довела, що "вся легенда про могутність Росії – це мильна бульбашка".

Кирило Буданов наголосив, що не помилився зі своїми прогнозами, які стосуються українських військових у Криму у 2023 році. Він підкреслив, що наші захисники були цьогоріч на окупованому півострові.

Хоча початкові плани передбачали дещо інше, ми виконали свою обіцянку. Цього літа наші підрозділи неодноразово входили до Криму,

– наголосив він.

У виданні зазначають, що глава української розвідки мав на увазі спецпризначенців відомства. Вони проводили рейди на російські бази у Криму.